Stijgende energieprijzen hakken erin: ‘Als ik nog meer beknibbel, gaan mijn kinderen het merken’

Samanta Felida (rechts) met moeder Jacqueline en dochtertjes Melody en Kiara: ‘Ook de zomer ziet er dit jaar anders uit Beeld Arie Kievit

Lagere inkomens worden ongenadig hard geraakt door de prijsstijgingen, waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) vorige week. Vorig jaar leefden nog 960 duizend Nederlanders onder de armoedegrens; dat aantal zal in 2023 oplopen tot 1,39 miljoen.

Die armoedeval wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Die dalen nog altijd niet. Integendeel, woensdag kostte een megawattuur op de toonaangevende gasbeurs TTF korte tijd 300 euro. De koers sloot op 292 euro, het hoogste slotniveau ooit. Gas is op dit moment zestien keer zo duur als een jaar geleden, toen een megawattuur nog 18 euro kostte.

Gezien het naderende onheil is het kabinet koortsachtig op zoek naar mogelijkheden om de financiële klap te verzachten. Maar het heeft moeite om maatregelen te bedenken die alleen de direct getroffenen helpen. Veel opties, zoals de verdere verlaging van de energiebelasting, zijn generiek en komen een grote groep ten goede: ook mensen die bijvoorbeeld in een nieuwbouwhuis wonen of nog een lopend energiecontract hebben. Die voelen nog relatief weinig van de gestegen prijzen.

Over een maand, op Prinsjesdag, maakt het kabinet bekend welke maatregelen het neemt om de kwetsbaarsten voor verdere geldnood te behoeden. Maar hoe houden deze mensen ondertussen zelf het hoofd boven water?

Samanta Felida (26)

‘Samen met mijn kinderen Melody (3) en Kiara (2) woon ik in een huurhuis. Ik werk in de retail, maar ben afhankelijk van het aantal beschikbare diensten. Daardoor verschilt mijn salaris maandelijks. Na aftrek van de vaste lasten, zoals huur en kinderopvang, houd ik 300 euro over. Daar koop ik boodschappen van, of kinderkleren; ze groeien nu heel snel.

‘Ik was al gewend om op mijn geld te letten. Nu is de energierekening omhoog gegaan. Ik betaal maandelijks 150 euro, 50 euro meer dan voorheen. Maar die 50 euro maakt het leven wel een stuk lastiger. Het is puzzelen en uitzoeken: wat koop je wel, wat koop je niet. Ik doe nu minder boodschappen. Dranken en sapjes sla ik over. We eten ook minder vlees. En we eten door de dag heen kleinere porties. Ook de zomer ziet er dit jaar anders uit. Normaal gesproken deed je nog wel een tripje. Nu neem ik de kinderen mee naar buiten, naar de speeltuin, dat is gratis.

‘Ik houd per maand heel weinig over, een paar tientjes. Dus de kosten moeten niet veel verder stijgen. De airco gaat bijna niet aan, net als alle andere dingen die veel stroom verbruiken. De verwarming staat nu natuurlijk uit. In de winter wil ik hem zo min mogelijk gebruiken. Af en toe de kamer even warm laten worden en dan snel uitdraaien. En natuurlijk dik aankleden. Wie weet valt het dan mee.’

Johan Rijkes Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Johan Rijkes (71)

‘Alles is duurder geworden. De huur gaat omhoog, het gas en licht gaat omhoog, zelfs de kosten voor de waterleiding gaan omhoog. Voor mijn energiecontract betaal ik nu 381 euro. Dat was eerst 170 euro. Ik moet u zeggen, daar heb ik ontzettend last van. Ik woon in mijn eentje, heb AOW en een klein pensioentje. Gelukkig had ik nog een spaarpot. Van dat geld zou ik vier weken naar Australië gaan. Mijn vriendin woont daar. Zonder dat spaargeld zat ik helemaal klem. Maar het kan niet anders, ik moet het ermee doen.

‘Het spaargeld is trouwens bijna op. Wat er dan gaat gebeuren? Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk ga ik een poosje naar Arnhem, daar woont familie. Dan ga ik bij mijn broers en zusters zitten en hen op kosten jagen. Dat hebben ze vroeger bij mij ook gedaan. En je moet jezelf toch indekken: je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt. Verder leef ik van dag tot dag. Ik ben 71, ik wil me niet te veel zorgen maken over geld. Wie weet ben ik er morgen niet meer.’

33-jarige man (naam bekend bij de redactie)

‘Ik hoef niet met mijn problemen breed in de media, maar ik kan je vertellen: die energiekosten zijn een big issue. Ik betaalde eerst 65 euro per maand, dat is inmiddels 145 euro. Als je vijf kinderen hebt, zoals wij, dan doen die extra 80 euro per maand wel pijn. Met zoveel kinderen houd je sowieso weinig over.

‘We hebben nu een strak budget voor boodschappen en kopen vooral voordeelverpakkingen: grote hoeveelheden rijst en aardappelen. Alles is gecalculeerd, dus je kunt niet zomaar wat extra’s kopen. We gaan niet meer op uitjes, hooguit naar Hoek van Holland. Sommige mensen gaan ook minder vaak douchen. Dat doen wij niet, maar we douchen wel minder lang. Met een huishouden van zeven is dat nogal een systeem. De jongste van 1,5 jaar doucht met mij; de twee van 6 en 8 jaar oud baden samen. We zijn best zuinig, maar als ik nog meer beknibbel, gaan mijn kinderen het merken.

‘Buiten ons werk klussen mijn vriendin en ik nog bij. Met één baan kom je er niet. Mijn vrouw maakt in haar vrije tijd nasi, bami, pasteitjes. Ze verkoopt dat in de buurt. Ik werk in de bouw en design en verkoop T-shirts.

‘We hebben het niet heel slecht, we zijn arm maar hebben een huis en eten. Maar het zou fijn zijn als het leven iets makkelijker was. Tegelijkertijd hebben anderen het nog slechter. Ik ken mensen die illegale dingen zijn gaan doen. Ik begrijp dat wel. De inkomsten verdwijnen en de kosten stapelen zich op. Ze proberen ook maar hun gezin te voeden.’