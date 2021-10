Stijgende energieprijzen brengen huishoudens in paniek: toename klantenvragen en contractwijzigingen

‘Nu vastzetten op zo’n hoge piek, als de tarieven zo hoog zijn, lijkt mij niet verstandig.’ Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Vooral eind september kozen veel mensen ervoor nog voor het begin van de volgende maand hun energiecontract te wijzigen. Via vergelijkingssite Independer wijzigden in september 40 procent meer mensen hun energiecontract dan in dezelfde maand vorig jaar. ‘En dat komt vooral door de piek in de laatste dagen van de maand’, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer. Hij benadrukt dat zijn cijfers mogelijk niet voor de hele markt gelden.

Maar ook Vattenfall ziet dat mensen die een variabel tarief betalen of een aflopend contract hebben, meer overstappen dan normaal. Exacte cijfers wil de energieleverancier niet noemen omdat die informatie bedrijfsgevoelig is. Eneco wil om die reden überhaupt niks zeggen over het aantal consumenten dat van energiecontract verandert.

Nerveuze handel

Al maanden zitten de energieprijzen in de lift door het economisch herstel na de coronacrisis en beperkte gasvoorraden door een koel voorjaar. Deze week leidde het gedrag van nerveuze groothandelaren tot een nieuwe, abrupte prijsstijging.

De huishoudens die van energiecontract veranderen kiezen over het algemeen voor meer zekerheid op de lange termijn. Zo koos bij Independer de afgelopen maand 22 procent van de consumenten die een nieuw contract afsloot voor een driejarig contract. Vorig jaar was dit nog 5 procent. Het aandeel consumenten dat koos voor een vijfjarig contract verzevenvoudigde zelfs naar 2,5 procent.

‘Dat valt mij echt op’, zegt Kerkhof. ‘Misschien hebben ze gelijk, als we koude winters krijgen en Rusland moeilijk blijft doen. Maar nu vastzetten op zo’n hoge piek, als de tarieven zo hoog zijn, lijkt mij niet verstandig. Als je contract afloopt, zou ik toch gaan voor een contract van een jaar en volgend jaar nog eens kijken hoe het met de tarieven zit.’

Roodgloeiend

De hoge energieprijzen roepen bij Nederlandse huishoudens veel vragen op over hun contract en energierekening. ‘Er is enorm veel onrust, het is een enorme chaos’, zegt een woordvoerder van Vattenfall. ‘Het aantal klantvragen is minimaal verdubbeld.’ Ook woordvoerders van Eneco en Essent spreken van een roodgloeiende telefoon.

Consumenten willen voornamelijk weten of ze er goed aan doen hun contract te wijzigen en wat zij van de tarieven in de toekomende maanden kunnen verwachten. Daarbij worden zij vaak ‘misleid’ door berichtgeving in de media, zeggen branchevereniging Energie Nederland en de energieleveranciers die de Volkskrant benaderde. ‘In heel veel media is de suggestie ontstaan dat de oplopende energieprijzen iedereen zullen treffen’, zegt een woordvoerder van Eneco. ‘Maar mensen die al een langlopend contract met vast tarief hadden, zitten goed.’



Geen advies

De Consumentenbond adviseerde mensen met een variabel tarief zaterdag in de Volkskrant om nog even af te wachten. ‘Een nieuw contract afsluiten is nu heel duur’, zei Joyce Donat van de Consumentenbond. ‘Tegen het einde van het jaar is er meer duidelijk, we raden consumenten met een variabel contract die nu niet hoeven over te stappen aan het nog even aan te kijken.’ Vattenfall geeft hetzelfde advies.

‘Bij ons heeft 90 procent een lopend contract’, zegt een woordvoerder van Essent. ‘Die kunnen het beste blijven zitten waar ze zitten. Het gaat om 10 procent van wie binnenkort het contract afloopt, die moeten iets.’

Wat dat iets het beste kan zijn, dat kunnen de klantenservicemedewerkers hun consumenten maar moeilijk vertellen. ‘Wij weten ook niet wat er gaat gebeuren’, zegt de Eneco-woordvoerder. ‘We kunnen een beetje uitleggen wat er nu speelt op de markt, maar we kunnen geen goed advies geven.’