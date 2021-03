Stijgende coronacijfers in België en Duitsland, wereldwijde toename vooral in Europa

Een werknemer dient snelle antigeen covid-19 tests toe aan middelbare scholieren in Dresden, Duitsland. Beeld Getty Images

Ook toename coronabesmettingen in België en Duitsland, in België deels door meer testen

Net als in Nederland loopt deze week ook in België en Duitsland het aantal gemelde coronabesmettingen op. Volgens de Duitse gezondheidsautoriteit RKI stijgen de coronacijfers momenteel exponentieel en is de kans reëel dat er half april weer 200 besmettingen per 100 duizend inwoners worden gemeld. België nadert dit niveau mogelijk al eerder, deze week telde het land 180 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners, een toename van 25 procent op weekbasis. In Nederland zijn de positieve testen de afgelopen week met 24 procent toegenomen naar 222 per 100 duizend inwoners. In België werden afgelopen week 3 op de duizend inwoners getest. Van deze testen bleek 6,8 procent positief, een week eerder was dit percentage 6,6. De toename van het aantal meldingen wordt lijkt dus niet volledig veroorzaakt te worden door meer testen. In Duitsland zijn de inwoners nog niet veel vaker in de teststraat te vinden dan in januari of februari.

Wereldwijde stijging besmettingen vooral in Europa

De wereldwijde toename van coronabesmettingen van deze week is vooral in Europa terug te zien. Estland en Tsjechië kampen met de hoogste besmettingsaantallen, met respectievelijk 747 en 720 besmettingen per 100 duizend inwoners. Van de tien landen met de meeste besmettingen naar inwonertal zijn er maar drie niet Europees. De Seychellen melden veel besmettingen, wat opvallend is gezien de hoge vaccinatiegraad op de eilanden. Ruim een kwart van de bevolking is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook in Libanon en Jordanië zijn deze week veel inwoners positief getest. Jordanië registreert sinds eind januari een snelle toename in het aantal gemelde besmettingen. Op maandag werd met 9.417 besmettingen een dagrecord gerapporteerd.