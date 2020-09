Stijgende besmettingen, vooral onder jongeren en in grote steden

Voor de ingang van de Jumbo wachten mensen op hun beurt om naar binnen te kunnen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De stijging van het aantal besmettingen kan verband houden met het onvoorzichtige gedrag van een deel van de bevolking. Ruim 90 procent van de mensen met symptomen die op corona kunnen duiden zegt boodschappen te hebben gedaan, en meer dan de helft is op bezoek geweest bij familie of vrienden, zo blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’s tussen 19 en 23 augustus. Ook blijkt ruim 40 procent van de ondervraagden ook bij klachten nog naar het werk te gaan. Een ruime meerderheid van de respondenten (82 procent) ondersteunt het beleid dat iedereen thuis moet blijven bij klachten wel. Sinds de meting in juli is het gedeelte van de ondervraagden dat zich zorgen maakt over het virus gestegen van 34 naar 43 procent. Ruim driekwart acht een tweede golf inmiddels (heel) waarschijnlijk.

In de eerste week van september zijn er 4.917 besmettingen gemeld, in de laatste week van augustus waren dit er 3.539. De afgelopen drie weken was het aantal meldingen redelijk stabiel, zo’n vijf- tot zeshonderd per dag. De laatste week worden er zo’n 700 personen per dag positief getest. De afgelopen week zijn er ruim 180 duizend mensen getest bij de GGD’s, een toename van 17 duizend. Het percentage van de testen dat positief is, een belangrijke graadmeter voor de verspreiding van het virus, maakt het RIVM morgen bekend. ‘Op dit moment hebben wij nog geen plannen om op de ‘dagkoersen’ te reageren,’ zegt een woordvoerder van het RIVM in een reactie. ‘In de wekelijkse update op dinsdag zullen we aan de hand van verschillende bronnen de toename van het aantal besmettingen duiden.’

Waar in het begin van de coronacrisis vooral het zuiden van het land getroffen werd, bevinden de grootste brandhaarden zich nu in de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was het aantal besmettingen in absolute zin het hoogst de afgelopen week, maar ook omgerekend naar inwonertal staan deze gemeenten in de top 10. In Den Haag wordt de horeca door de Veiligheidsregio als ‘schuldige’ aangewezen, in Rotterdam gaat het vooral om privéfeesten en studenten volgens de GGD.

De toename valt samen met het begin van het schooljaar. Jonge kinderen blijven een heel klein deel uitmaken van de positief geteste personen, maar 1 procent van de nieuwe besmettingen is geconstateerd bij kinderen onder de 10. Het percentage tieners onder de besmette personen nam wel wat toe vergeleken met juli, van 10 naar 12 procent. In de afgelopen dagen zijn leerlingen positief getest op middelbare scholen in onder andere Deventer, Steenwijkerland en Heerlen. Toch lijkt dit nog niet de grote aanjager van de stijging. Het grootste deel van de besmettingen wordt nog steeds gemeld onder twintigers. Ruim eenderde van alle positief geteste personen is tussen de 20 en de 29. Deels zal dit komen door het studentenleven dat weer van start is gegaan. Onder andere in Tilburg en Maastricht zijn er uitbraken onder studenten vastgesteld.