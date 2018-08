Stierkophaai Miss Helen gestolen

De politie van het Texaanse San Antonio boog zich afgelopen dagen over een wel heel bijzondere zaak: de ontvoering van een haai. De drie ontvoerders visten de 40 centimeter lange Californische stierkophaai zaterdag uit zijn bassin in het San Antonio Aquarium en wisten te ontkomen door Miss Helen, zoals het beest heet, te verstoppen in een buggy.

Lang konden de haaienrovers – tot ‘Ocean’s Three’ gedoopt in de Amerikaanse pers – niet genieten van hun meesterkraak. Bewakingscamera’s van het San Antonio Aquarium hadden vastgelegd hoe de dieven de haai aan haar staart uit het aquarium haalden en haar even later gewikkeld in een dekentje in een buggy stopten en zo naar buiten liepen. Op camerabeelden was ook de kentekenplaat van hun vluchtauto te zien. Tips stroomden binnen nadat lokale media beelden van de rode pick-uptruck hadden verspreid, waarna de politie de eigenaar traceerde.

Motief

Toen de politie maandagochtend zijn huis binnenviel, was er geen ontkennen meer aan voor een 38-jarige man genaamd Anthony Shannon: in zijn woonkamer stuitten agenten op een reusachtig aquarium, gevuld met haaien en andere zeedieren. De verdachte probeerde de agenten nog om de tuin te leiden met een bonnetje voor de aankoop van een vergelijkbare haai als Miss Helen. ‘Maar daar was duidelijk mee geknoeid’, zei Joseph Salvaggio, politiecommissaris van Leon Valley, een stadje ten noordwesten van het 1,5 miljoen inwoners tellende San Antonio. Maandag laat bekende de man de ontvoering van Miss Helen, terwijl een buurman toegaf te hebben geholpen. De politie heeft ook een derde verdachte in het vizier.

Naar het motief is het vooralsnog gissen. Hoewel de stierkophaai, die maximaal een meter lang kan worden, zo’n 2.000 dollar waard is (ruim 1.700 euro), was het de dieven niet om geld te doen, vermoedt Salvaggio. Mogelijk wilde de hoofdverdachte simpelweg graag een nieuwe stierkophaai in zijn aquarium. Hij had er al eerder een als huisdier gehad, maar die was gestorven, aldus de politie.

De auto waarmee het drietal op de vlucht sloeg. Foto EPA

'Kranige kleine stierkophaai'

Miss Helen maakt het goed. De verzorgers van het San Antonio Aquarium vreesden in eerste instantie dat het ritje in de vluchtauto nefast zou zijn voor de haai: de drie kidnappers lieten haar tijdens de reis namelijk zwemmen in water met een temperatuur van 11 graden, terwijl ze in het San Antonio Aquarium gewend was aan een watertemperatuur van 24 graden. De abrupte overgang naar veel kouder water kan dodelijk zijn, maar de haai bleek tegen een stootje te kunnen. ‘Ze is een kranige kleine stierkophaai, kan ik je vertellen’, zei Jamie Shank, assistent-directeur dierenbeheer van het San Antonio Aquarium.

De dieven bleken de haaienroof al zeker een maand eerder te hebben voorbereid met een verkenning van het San Antonio Aquarium. Een van de dieven had zich daarbij voorgedaan als werknemer van de zoutleverancier van het aquarium. Hij loog dat zijn werkgever per ongeluk verkeerd zout had geleverd en dat hij daarom het water in de aquaria moest testen. De medewerkers van het San Antonio Aquarium tuinden erin. ‘We hebben hem elk achterkamertje laten zien’, zei ceo Ammon Covino. ‘We hebben hem feitelijk een achter-de-schermen-tour gegeven.’