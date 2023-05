Stiekem netflixen op het account van je zus of buurman wordt binnenkort aan banden gelegd

Beeld ANP / EPA

Lange tijd zag de streamingdienst het delen van wachtwoorden door de vingers omdat het de groei aanwakkerde. In 2017 twitterde het bedrijf zelfs: ‘Liefde is het delen van wachtwoorden’. Gebruikers deden het massaal. Netflix zei zelf onlangs dat 100 miljoen mensen wereldwijd op het account van iemand anders kijken. In Nederland deed een derde van de gebruikers dat, onderzocht prijsvergelijker Pricewise.

Sinds de top van de eigen groeicurve is bereikt, ziet Netflix weinig romantiek meer in het delen van wachtwoorden. Al eerder werd aangekondigd dat de praktijk aan banden zou worden gelegd. Woensdag kregen abonnees een bericht dat het gebruikmaken van een account buiten het eigen huishouden 3,99 euro per maand gaat kosten.

IP-adressen

Op basis van IP-adressen, id-nummers van apparaten en accountactiviteiten kan Netflix zien wat de voornaamste locatie is waar wordt gekeken. Als er structureel door mensen buiten het eigen huishouden wordt gekeken, komt er een melding binnen met een waarschuwing dat het account geblokkeerd kan worden, tenzij er wordt betaald.

De maatregel volgt op een proef in onder meer Canada en Latijns-Amerika. Daaruit bleek dat het aantal gebruikers aanvankelijk terugliep na de aankondiging, maar uiteindelijk hield het bedrijf per saldo meer betalende klanten over.

Een omzet van 32 miljard dollar (29,7 miljard euro) en winst van 5,6 miljard dollar (5,2 miljard euro) in 2022 verhullen dat Netflix het moeilijk had in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal gebruikers nam voor het eerst in een decennium af door de oorlog in Oekraïne – alleen al een verlies van 1 miljoen Russische abonnees – en geduchte concurrentie van andere streamingdiensten zoals HBO Max, Disney Plus en Amazon Prime Video. Later werd die daling door populaire titels als Wednesday en Harry & Meghan overigens weer ongedaan gemaakt.

Wereldwijd heeft de dienst nu 232 miljoen betalende abonnees. Het stelde Netflix in staat om in 2022 15 miljard euro uit te geven aan ‘Netflix Originals’, films en series die door de streamingdienst (mede) zelf zijn geproduceerd of exclusief worden uitgezonden.

Abonnement met reclame

Er zijn meer veranderingen op komst. In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, is het al mogelijk om een ‘basic with ads’-abonnement af te sluiten. Dat is een goedkoper abonnement waarbij kijkers elk uur een aantal minuten reclame te zien krijgen. In Frankrijk kost dat 5,99 euro. Die optie wordt ook in Nederland beschikbaar, al kan dat nog even duren, zei Netflix-ceo Greg Peter in maart tegen deze krant.

Andere streamers verbieden het delen van wachtwoorden eveneens, maar Netflix is voorlopig de enige die de praktijk met concrete maatregelen probeert tegen te gaan.