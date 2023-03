Stiekem condoom afdoen tijdens de seks is strafbaar, oordeelt de rechter

Verdachte Ruben R. tijdens een zitting. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie was een zaak tegen Khaldoen F. (28) en Ruben R. (26) begonnen, nadat ze in de zomer van 2021 tijdens vrijwillige seks hun condoom afdeden, zonder medeweten van de vrouwen met wie ze seks hadden. Dat heet ook wel ‘condoombedrog’ of stealthing, en het OM zag daarin een vorm van verkrachting of dwang. De rechter ging daar slechts gedeeltelijk in mee in de zaak tegen Khaldoen F. Hij werd vrijgesproken van verkrachting, maar veroordeeld voor dwang.

Hoewel de nieuwe zedenwet, die stealthing strafbaar stelt, nog niet is aangenomen, nam het OM de zaken tegen F. en R. hoog op. De twee zouden ‘het zelfbeschikkingsrecht dan wel de lichamelijke integriteit’ van de vrouwen hebben geschonden door stiekem hun condoom af te doen, zei de officier destijds in de rechtszaal. In beide gevallen eiste het OM 12 maanden cel.

3 maanden voorwaardelijk

Khaldoen F. (28) ontkende vorige maand, bij monde van zijn advocaat, dat het condoom tijdens de seks was afgegaan. De rechter veroordeelde hem voor dwang tot 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Ook moet F. een schadevergoeding van 1.000 euro aan het slachtoffer betalen. Er was wel sprake van dwang, maar niet van verkrachting, aldus de rechter, omdat er overeenstemming was over het seksueel binnendringen, maar niet over het seksueel binnendringen zonder condoom.

Ruben R. ontkende niet, maar verklaarde dat hij het condoom ‘in alle opwinding’ per ongeluk was vergeten. Hij werkte vanaf het begin mee aan het politieonderzoek. Op de avond van het incident belde hij, samen met de vrouw die aangifte tegen hem deed, de politie op.

Volgens de officier toonde hij ‘zichtbaar spijt’ en ‘inzicht in zijn handelen’. Tegen hem eiste het OM daarom 6 maanden voorwaardelijk, 2 maanden meer dan tegen F. De rechter sprak hem echter vrij. Voor dwang moet sprake zijn van opzet en de rechter achtte dat niet bewezen. ‘De rechtbank heeft niet de overtuiging gekregen dat dit een bewuste keuze was van de verdachte’, zei de rechter. Dat bleek uit zijn houding na afloop en berichten die hij het slachtoffer na afloop had gestuurd.