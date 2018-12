Sticker met framenummer maakt het professionele fietsendieven te gemakkelijk, vindt Fietsersbond

Fietsfabrikanten moeten nieuwe fietsen verplicht voorzien van een uniek framenummer. Dat werd altijd in het frame gegraveerd, maar grote merken kiezen er de laatste vijf jaar voor om het op een sticker te zetten; dat is gemakkelijker en goedkoper. Bij aangifte van fietsendiefstal vraagt de politie naar dit unieke nummer. Zonder het framenummer is niet te achterhalen van wie de gestolen fiets is geweest. Voor het vervolgen van fietsendieven is het vaststellen van de herkomst van de aangetroffen rijwielen belangrijk, bijvoorbeeld omdat de politie aan de hand van de nummers van een partij fietsen meteen kan zien of deze gestolen zijn.

‘Fietsendieven weten natuurlijk hoe belangrijk die framenummers zijn. Zij doen er alles aan om die originele nummers te vervangen door valse’, zegt Michiel Slütter, hoofdredacteur van het Fietsersbond-blad Vogelvrije Fietser, die er de afgelopen maanden onderzoek naar heeft gedaan. Deze weken publiceert het blad erover.

Testkees

Geen enkele methode is waterdicht, maar een sticker met een barcode en wat cijfers is volgens de Fietsersbond te gemakkelijk te verwijderen. Slütter: ‘Testkees, die voor ons alles rondom fietsen test, kreeg deze er met een stanleymes zo van af.’

De Accel Group, het bedrijf van onder meer de fietsenmerken Sparta, Batavus en Koga, gebruikt deze stickers met framenummers, net als Gazelle. De bedrijven willen geen commentaar geven op de bevindingen van de Fietsersbond aan de Volkskrant. Eerder lieten ze de Fietsersbond weten geen plannen te hebben van de stickers met framenummers af te stappen. Een in het frame geslagen nummer kan volgens de Accel Group worden weggeslepen. Waterdicht wordt het systeem volgens het bedrijf nooit. Bovendien zegt het bedrijf dat het bij hen niet bekend is dat op grote schaal fietsen van een vals framenummer worden voorzien.

Investering

Volgens de Fietsersbond speelt mee dat fietsverzekeraars geen eisen stellen aan de manier waarop het framenummer op de fiets is aangebracht. Hierdoor is er geen druk op fietsfabrikanten om extra investeringen te doen en de framenummers op een minder fraudegevoelige manier op de nieuwe rijwielen aan te brengen. Kleinere fietsenmerken hebben overigens soms nog wel een framenummer ingegraveerd. Het merk VanMoof rust zijn fietsen zelfs uit met een track-and-tracesysteem.

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 500 duizend fietsen gestolen. Niet langer zijn de voornaamste boosdoeners verslaafden en dieven die hun waar op Marktplaats aanbieden, alhoewel die er ook nog zijn, zegt de politie. Steeds vaker zien politiemensen in het hele land echter hoe goed georganiseerde Oost-Europese bendes op grote schaal fietsen stelen. Zij beschikken over lopers waarmee zij gangbare Nederlandse fietssloten kunnen openen.

Een sticker met framenummer van een Gazelle e-bike. Beeld Marcel van den Bergh

De professionele buitenlandse bendes weten bijvoorbeeld dat de Nederlandse politie lokfietsen met gps-trackers inzet, zo heeft de politie al gemerkt. Als een dief een mooie fiets op het oog heeft, zet hij deze soms eerst een paar straten verder en wacht twee weken, om te zien of de politie dan aandacht aan het rijwiel besteedt.

Als een agent inderdaad komt kijken, weet de dief dat hij die fiets moeten laten staan, want uitgerust met gps. Als de fiets niet in de gaten wordt gehouden, brengt de dief deze naar een depot. Daar worden de trappers en het stuur er afgehaald, zodat er meer fietsen in een busje passen. Zo gaan ze de grens over. Deze bendes zijn volgens de politie vooral geïnteresseerd in elektrische fietsen en bekende merken als Gazelle, Batavus en Koga.

Sticks

In een vonnis van de rechtbank in juni van dit jaar is te lezen hoe een Poolse bende opereert. In een loods in Amersfoort trof de politie 27 dames- en herenfietsen aan, waarvan de trappers waren verwijderd. Bij een deel van de fietsen was de sticker met het framenummer al weggekrabt. In een gereedstaande bestelbus met een Pools kenteken vond de politie een rol stickers met nieuwe framenummers. De rechter veroordeelde een 27-jarige Pool tot vier maanden gevangenisstraf wegens deelname aan een criminele organisatie die fietsen steelt, omkat en vervoert naar Polen.

De politie spoort slachtoffers van fietsendiefstal aan om aangifte te doen. Laatst trof de politie in een loods een partij gestolen, nog niet omgekatte, fietsen aan, waarvan maar van de helft meteen de rechtmatige eigenaar te traceren was via de aangifte. Die lage aangiftebereidheid bij fietsendiefstal is een probleem voor de politie. Als niet meteen te bewijzen is dat de aangetroffen fietsen zijn gestolen, moet de politie verdachte in beslag genomen fietsen soms teruggeven.