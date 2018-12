Stichting van Trump heft zichzelf op nadat rechtszaak ‘patroon van illegale activiteit’ blootlegt

Het nieuws werd dinsdag aangekondigd door de procureur-generaal van de stad New York, Barbara Underwood, die in juni al naar de rechter was gestapt om de ontbinding van de stichting te eisen. Trump reageerde destijds woest op Twitter tegen de ‘vuile New Yorkse Democraten’ die volgens hem achter de aanklacht zitten. Hij zei toen dat hij onder geen beding van plan was om in ‘deze belachelijke zaak’ te schikken.

Dat gebeurt nu toch: beide partijen hebben volgens Underwood afgesproken dat de bezittingen van de stichting worden overgeheveld naar andere goede doelen, die door haar moeten worden goedgekeurd. ‘Onze aanklacht heeft een schokkend patroon van illegale activiteiten van deze stichting blootgelegd’, zei Underwood dinsdag in een verklaring.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...