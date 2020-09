Stichting Meld Islamofobie: nikabdraagsters vaker belaagd sinds boerkaverbod

Actievoerders demonstreren in de zomer van 2019 tegen het boerkaverbod, waarbij met boerka’s vergelijkbare nikabs worden uitgedeeld. Beeld ANP

Volgens de stichting krijgen vrouwen met een nikab sinds de invoering van het verbod steeds vaker te maken met discriminatie en verbaal en fysiek geweld. ‘Deze vrouwen worden in de openbare ruimte lastiggevallen’, zegt Ibtissam Abaâziz van Stichting Meld Islamofobie. ‘Dat gebeurde al, maar het verbod heeft het versterkt en gelegitimeerd.’

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, in de volksmond beter bekend als het boerkaverbod, verbiedt het dragen van zulke kleding in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Op die plekken is het volgens de overheid ‘voor de dienstverlening of veiligheid belangrijk dat mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen’. Het dragen van de islamitische nikab is er daarom verboden, evenals het dragen van een integraalhelm of een bivakmuts.

Sinds de invoering van de wet verzamelde de Stichting Meld Islamofobie 57 meldingen van vrouwen die zijn lastiggevallen. Zij krijgen volgens het maandag gepubliceerde Zwartboek Boerkaverbod opmerkingen als ‘Landverrader’ en ‘Kijk dat daar lopen! (…) Het is verboden!’ naar hun hoofd. Ook valt te lezen hoe een vrouw met een nikab in een betaalde speeltuin verzocht werd te vertrekken. Ten onrechte, bleek later, maar toen was de politie al gearriveerd.

‘De meeste meldingen’, zegt Abaâziz, ‘gaan over plekken waar het verbod niet geldt, zoals op straat en in winkels.’ Ook is de politie volgens de opstellers van het rapport niet altijd goed op de hoogte van de inhoud van het verbod.

Durven melden

De meldingen uit het zwartboek vormen ‘het topje van de ijsberg’, zegt Abaâziz. Sommige vrouwen zouden geen melding durven te maken, anderen krijgen zo vaak vervelende opmerkingen naar hun hoofd ‘dat het een dagtaak zou zijn het elke keer te melden’. Het overgrote deel van de meldingen stamt uit augustus 2019, toen het verbod net van kracht was. Of de agressie daarna is afgenomen of dat de meldingsbereidheid omlaag is gegaan, kan Abaâziz niet zeggen.

De Stichting Meld Islamofobie roept het kabinet dan ook op het boerkaverbod te schrappen. ‘Het is symboolpolitiek’, aldus Abaâziz. Ze wijst erop dat de sectoren waarvoor het verbod geldt nooit om de maatregel gevraagd hebben. Ook was er al voordat de wet werd aangenomen zware kritiek van de Raad van State, die onder meer stelde dat de ‘dringende maatschappelijke noodzaak’ van een verbod onvoldoende was gemotiveerd.

Direct na de invoering heerste in de Tweede Kamer ook al ontevredenheid over de handhaving van het verbod. Zo waren in de media berichten verschenen dat een buschauffeur van zijn werkgever op zijn kop had gekregen toen hij niet verder wilde rijden met een nikabdraagster aan boord en gaven agenten een andere vrouw met nikab geen boete, ook al zat ze in de trein.