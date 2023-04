Stichting gaat 21 miljoen euro van mondkapjesdeal terugeisen bij Sywert van Lienden en compagnons

Van Lienden in de wandelgangen van de Tweede Kamer tijdens een schorsing van het commissiedebat over de mondkapjesdeal Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De vordering van 21,5 miljoen euro (de nettowinst die de drie mannen maakten met hun mondkapjeshandel) werd donderdag bekend gemaakt door de advocaat van het nieuwe stichtingsbestuur van Hulptroepen Alliantie. Dat gebeurde bij het hoger beroep dat Van Lienden en Damme hadden aangespannen tegen hun gedwongen ontslag bij de stichting.

Naast de miljoenen die de mannen verdienden aan de mondkapjesdeal die ze tijdens de coronacrisis heimelijk op naam zetten van hun eigen bv, gaat de stichting ook nog zo’n 350.000 euro aan advocaatkosten terugvorderen bij Van Lienden en zijn compagnons. Na de onthulling in de Volkskrant over hun geheime commerciële operatie brachten Van Lienden en zijn partners hun advocaatkosten maandenlang in rekening bij de liefdadigheidsinstelling. Volgens het nieuwe bestuur werd daarmee voor een tweede keer misbruik gemaakt van Hulptroepen Alliantie. ‘De dagvaardingen gaan binnenkort de deur uit', kondigde advocaat Ilan Spinath namens de stichting aan.

Over de auteur Frank Hendrickx is politiek verslaggever voor de Volkskrant. In 2022 won hij de journalistieke prijs de Tegel voor zijn stuk over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en co. Hendrickx was eerder correspondent in VS en Rusland.

Ontslag en bestuursverbod

Van Lienden en Damme werden in juli vorig jaar door de rechtbank van Amsterdam ontslagen als bestuurders van de stichting. Van Gestel was eerder zelf al opgestapt. Volgens de rechtbank waren ze niet open over hun eigen commerciële belangen en schonden ze het belang van het goede doel door heimelijk een eigen, concurrerende bv op te richten. De mannen kregen ook een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd.

Damme en Van Lienden gingen in beroep tegen die uitspraak, maar Van Lienden besloot op het allerlaatste moment zich terug te trekken. Volgens zijn advocaat Sjef Bartels wilde Van Lienden voorkomen dat er weer ‘een publiciteitsgolf’ over hem en zijn gezin zou heenkomen. ‘Dat wilde hij zijn gezin niet meer aandoen.’ Damme blijft zich wel verzetten tegen zijn ontslag en bestuursverbod, al heeft hij naar eigen zeggen niet meer de ambitie om ook daadwerkelijk terug te keren bij de stichting.

Hoog van de toren geblazen

Marcel Evers, de advocaat van zeven ex-medewerkers van de stichting, noemde de afzegging van Van Lienden ‘laf’ en ‘schandalig’. ‘Hij heeft hoog van de toren geblazen. Hij zou door het ontslag geschokt zijn in zijn rechtsgevoel, hij heeft hoger beroep aangekondigd, daarom zitten we hier allemaal en nu zegt hij op het allerlaatste moment af.’ Evers wil hoe dan ook de proceskosten verhalen op Van Lienden.

Volgens de advocaten van Damme is het OM vooral een zaak begonnen om ‘maatschappelijk onrustgevoelens over de mondkapjesdeal te kanaliseren’. De bv van Van Lienden en Damme, Relief Goods Alliance (RGA), zou niet hebben geconcurreerd met de stichting die vooral op de kleinschalige zorg was gericht. RGA zou de grote orders afhandelen en was daarmee ‘vooral complementair’.

Het OM blijft erbij dat Van Lienden en Damme de stichting benadeelden door in strijd met de statuten een commerciële schaduwoperatie op te zetten die vooral leunde op de infrastructuur en partners van Hulptroepen Alliantie. Daarmee werd onder andere de order van 100 miljoen euro van het ministerie van VWS bij de stichting weggehaald.

Naast de nu aangekondigde civiele procedure van het nieuwe stichtingsbestuur om de miljoenen terug te halen, loopt er al langer een strafrechtelijk onderzoek naar de drie mannen. Het OM verdenkt Van Lienden en zijn compagnons van oplichting, verduistering en witwassen. Naast de stichting hebben Randstad, Coolblue en een ex-medewerker al eerder aangifte gedaan.

Het nieuwe bestuur van Hulptroepen Alliantie wordt gevormd door voormalige advocaat-generaal van de Hoge Raad, Vino Timmerman, emeritus hoogleraar gezondheidszorg Pauline Meurs en de advocaat Wouter Jongepier.