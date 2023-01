Stewardessen moeten bij sollicitatie uit de kleren: arbeidsinspectie Spanje doet onderzoek

Geïnteresseerden van wie ‘gewicht en lengte in proportie’ waren, konden binnenkort zomaar op kilometers hoogte werken, zo luidde de wervingstekst op Instagram. Beeld Getty Images

Dat de stewardess een seksbom in een strak pakje moet zijn, is een beeld dat in de luchtvaart al lang en breed achterhaald is. Eén rekruteringsbureau lijkt echter oude tijden te willen doen herleven. Op een selectiedag in Madrid zou de firma vrouwen hebben gevraagd zich uit te kleden voor een grondige check.

Ook zou een sollicitant zijn afgewezen om haar donkere huidskleur. De Spaanse arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de verboden praktijken, die de afgelopen dagen werden onthuld door de online-krant Eldiario.es.

Het bureau in kwestie heet Meccti, een recruiter die voornamelijk actief is in het Midden-Oosten en cabinepersoneel selecteert voor gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen. Op 5 november organiseerde Meccti namens Kuwait Airways een selectiedag in een hotel vlak bij de luchthaven van Madrid. Geïnteresseerden van wie ‘gewicht en lengte in proportie’ waren, konden binnenkort zomaar op kilometers hoogte werken, zo liet het bedrijf weten op Instagram.

‘Alsof ik een hond was’

Zo'n zestig mensen kwamen op de selectiedag af, blijkt uit wat drie van hen aan Eldiario.es vertelden. Het handjevol mannen viel meteen af, gevolgd door vrouwen die in het bijzijn van de rest werden afgewezen om minieme ‘schoonheidsfoutjes’: een klein litteken, een beugel, een moedervlek. Anderen vielen af omdat ze geen mooie huid of glimlach hadden of ‘een beetje mollig’ waren.

De overgebleven kandidaten moesten zich vervolgens een voor een melden in een andere kamer. Daar wachtte een nog grondigere lichamelijke inspectie. Een vrouwelijke recruiter vroeg de vrouwen om hun blouse uit te doen. ‘Ik stond er alleen nog in beha, rok en sokken’, vertelt ‘Marina’, een pseudoniem. Ook trok de recruiter haar rok omhoog voor beter zicht. ‘Je voelt je een dier in de dierentuin.’

De eveneens geïnterviewde ‘María’ had die dag geen rok maar een broek aan. Zó kon de recruiter natuurlijk niets zien, dus die moest ook uit. De derde vrouw, ‘Bianca’, moest haar mond open doen voor een gezondheidscheck. ‘Ze keek erin alsof ik een hond was. Ik voelde me ontzettend vernederd.’

‘Helaas, geen donkere huid’

Zelfs het doorstaan van alle proeven volstond voor sommige kandidaten niet. Een zwarte vrouw werd alsnog afgewezen om haar huidskleur, blijkt uit een sms-gesprek met een Meccti-medewerker waarvan Eldiario.es donderdag een screenshot publiceerde. ‘Tot mijn spijt moet ik je meedelen dat Kuwait Airlines geen cabinepersoneel met een donkere huid aanneemt’, schrijft de medewerker.

Meccti ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen, maar kondigde donderdag alsnog een intern onderzoek aan. Als dat iets oplevert, ligt de schuld volgens Meccti sowieso niet bij Meccti: een onderaannemer uit Marokko zou de gewraakte selectiedag hebben geleid.