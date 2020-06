Steven Bergwijn scoort ook in derde thuiswedstrijd voor Tottenham Hotspur

Steven Bergwijn viert zijn doelpunt. Beeld EPA

Er waren 27 minuten gespeeld toen de Amsterdammer een bevlieging kreeg. Hij kreeg de bal op een meter of 35 van het vijandelijke doel en begon met een heerlijke dribbel, waarbij hij de logge Harry Maguire passeerde alsof deze er niet stond. Met een hard schot bekroonde ‘Stevie’ zijn actie. David de Gea ging daarbij niet vrijuit. In de studio van Sky Sports was Roy Keane, oud-aanvoerder van Manchester United, tijdens de pauze woest op Maguire en De Gea. ‘Ik ben met stomheid geslagen. Ik zou ze niet eens in de spelersbus willen hebben na de wedstrijd. Neem lekker een taxi terug naar Manchester.’

Even later legde Bergwijn middels een fraaie voorzet de bal op het hoofd van Son Heung-Min, maar De Gea hield de kopbal knap uit het doel. Tottenham speelde beter dan de gasten, al kwam talisman Harry Kane amper in het spel voor. In de tweede helft joeg United op de gelijkmaker. Anthony Martial kreeg twee geweldige kansen, maar wist de uitblinkende doelman Hugo Lloris niet te verslaan. Negen minuten voor tijd kwamen de Mancunians toch op gelijke hoogte. Eric Dier gaf een strafschop weg, die door Bruno Fernandes feilloos werd ingeschoten.

Spurs kwam kort voor het einde met de schrik vrij. Tot ieders verbazing gaf scheidsrechter Jon Moss in de 88ste minuut een strafschop aan de gasten. Hij bleek, als enige, een overtreding van Dier op Fernandes te hebben gezien. Langs de lijn werd Mourinho gek van woede. Na een korte blik op de beelden zette VAR de blunder van Moss recht. Het gelijkspel was vooral goed nieuws voor rivaal Chelsea dat dit weekeinde op bezoek gaat bij Aston Villa. Het topduel is echter de Merseyside-derby, zondagavond.