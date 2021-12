Steve Simon, rustige en zakelijk tennisbaas, treedt met harde opstelling tegenover China principieel op de voorgrond

Steve Simon in Rome, 2016. Beeld Getty

Met zijn zwarte pak, witte overhemd, vaak een stropdas en een semi-randloze bril op zijn neus onder een kalend hoofd, ziet Steve Simon er meer uit als een boekhouder dan als de baas van de internationale vrouwentennisbond WTA.

De 66-jarige Amerikaan is het symbool geworden van de strijd tegen Chinese overheidsrepressie nu hij het besluit heeft genomen om alle door de WTA georganiseerde tennistoernooien in China en Hongkong volgend jaar te schrappen. Aan de maatregel ligt de zaak-Peng Shuai ten grondslag, de tennisster die een paar weken van de aardbodem verdween nadat ze de voormalige vicepremier van China, Zhang Gaoli, had beschuldigd van seksueel misbruik.

Peng plaatste op 2 november een verhaal op Weibo, het Chinese Twitter, waarin ze vertelde dat hij haar had verkracht. Het bericht, en alle verwijzingen ernaar, werd in China direct gecensureerd. Op het Chinese internet is sindsdien bijna niets meer over Peng te vinden.

Toen de voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel spoorloos verdween, bekommerden internationale organisaties zich om haar lot. Na diplomatieke druk uit allerlei hoeken, van de WTA tot het Witte Huis, verscheen Peng ineens op foto’s verspreid door de Chinese staatsmedia. Om de gemoederen te bedaren voerde ze daarna een videogesprek met Thomas Bach, de baas van het Internationaal Olympisch Comité, maar Steve Simon nam daar geen genoegen mee.

Niet vrijuit praten

Simon besloot, na hij er eerder al mee had gedreigd, alsnog alle WTA-toernooien die in 2022 gepland stonden in China te schrappen. Hij maakt zich nog steeds veel zorgen over het welbevinden van Peng, die niet vrijuit kan praten.

Het is de eerste keer dat Simon internationaal in de belangstelling komt. De voormalig dubbelspeler en tenniscoach was tot de zaak-Peng een relatief onopvallende figuur in de internationale sportwereld. Hij stond sinds 2004 aan het hoofd van het het grote tennistoernooi in Indian Wells. Hij oogstte lof toen de Amerikaanse topspeelster Serena Williams na een jarenlange boycot in 2015 terugkeerde naar het evenement. Williams was dertien jaar weggebleven omdat ze zich racistisch bejegend had gevoeld toen ze in 2001 na winst op Kim Clijsters werd uitgejoeld. Bij haar comeback was ze complimenteus over Simon. ‘Hij geeft om de mening van spelers, hij kan goed luisteren en hij heeft het beste met ons voor.’

In 2015 stapte Simon over naar de WTA, een organisatie die sinds de oprichting in 1973 hard heeft gevochten voor de gelijke rechten van speelsters. De tenniswereld is daardoor op het gebied van gelijk prijzengeld een voorloper in de internationale sport.

Simon steunde de Russische tennisster Maria Sjarapova toen ze een dopingschorsing uitzat, al kwam hem dat op kritiek te staan. Tijdens de coronapandemie, toen veel wedstrijden geschrapt werden, onderhield hij veel contact met speelsters om te controleren of het goed met ze ging.

De Nederlandse oud-speelster Marcella Mesker, nu tenniscommentator, ontmoette hem bij de viering van het veertigjarige bestaan van de WTA. Ze noemt Simon on-Amerikaans. ‘Het is een sympathieke en bescheiden man, die het zakelijk goed doet. Amerikanen treden meestal makkelijk op de voorgrond met een vlotte babbel. Simon is rustig en zakelijk. Hij toont zich een groot leider door deze beslissing te nemen.’

Steve Simon en de Chinese speelster Qiang Wang bekijken in 2018 opnamen van haar partij in het toernooi in Madison Keys (VS). Beeld Getty

De actie van Simon is opmerkelijk, omdat andere sportbonden huiverig waren om kritiek te leveren op Beijing, dat over twee maanden gastheer is van de Olympische Winterspelen.

Bovendien haalde de Amerikaan de banden als WTA-voorzitter eerder juist aan met China, toen ook al fel bekritiseerd op het gebied van de mensenrechten. Hij sloot lucratieve deals met de Chinezen. Nog in 2019 werd de organisatie van de WTA-finals toegekend aan het vrijgevige Shenzhen, in Zuid-China, waar jaarlijks een prijzenpot van 11,5 miljoen klaarstaat.

De WTA is voor inkomsten voor een groot deel afhankelijk van het land waar maar liefst negen WTA-toernooien worden gespeeld (met de eindejaarsfinale erbij tien). Experts schatten dat de boycot de WTA zo’n 1 miljard dollar kan kosten (ruim 880 miljoen euro).

Losse schroeven

Maar geld moet niet langer bepalen wat goed of fout is, zegt Simon over zijn jongste besluit. ‘Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld onder het tapijt kunnen vegen, valt de basis waarop de WTA is gegrondvest, gelijkheid voor vrouwen, weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet aandoen.’

Vanuit China wordt sarcastisch op de actie gereageerd, omdat veel toernooien vanwege het coronavirus toch al op losse schroeven stonden.

De sportbestuurder wil dat er pas weer in China getennist wordt als er een onafhankelijk onderzoek komt naar Pengs beschuldigingen aan het adres van de voormalige partijprominent. Simon heeft nog steeds niet kunnen vaststellen dat het goed gaat met de 36-jarige dubbelspecialiste. Het videogesprek met Bach en een daarop volgend telefoongesprek stelden hem niet gerust.

Simon probeerde zelf via verschillende communicatiemiddelen contact met de tennisster te krijgen. Toen er uiteindelijk een mailtje terug kwam van Peng, waren haar antwoorden volgens Simon ‘duidelijk beïnvloed’ door anderen.