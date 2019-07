Steun voor middelbare scholen in krimpregio’s

Beeld ANP

Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs kampen na jaren van groei nu met dalende leerlingenaantallen. Afgelopen schooljaar bedroeg de terugloop 10.000 leerlingen, tot 2030 wordt 12 procent minder leerlingen verwacht. Die krimp concentreert zich in regio’s langs de grenzen van het land: Friesland, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en de kop van Noord-Holland. Daar gaat het om een terugloop van 30 tot 40 procent in de komende tien jaar. Alleen in de regio Amsterdam zit er nog groei in het aantal leerlingen.

‘Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden’, zegt Slob. ‘Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid van het onderwijs en de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden.’ Volgens de minister zijn er nog scholen die de omvang van de daling onderschatten.

Slob verkent al langer de mogelijkheden om scholen in krimpregio’s te behouden. In maart dit jaar kondigde hij aan strenger te gaan controleren of de plannen van middelbare scholen voor de komende tien jaar oplossingen bieden. Vorig jaar trok het kabinet al 20 miljoen extra uit om basisscholen in krimpregio’s een steun in de rug te geven.

Beeld de Volkskrant

Middelbare scholen kunnen vanaf volgend jaar een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Voor 2020 is een bedrag van 10 miljoen euro vrijgemaakt. In de jaren daarna kan dit bedrag oplopen tot 48 miljoen per jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de regio’s. Dat geld is dan deels afkomstig uit het bestaande budget voor middelbaar onderwijs.

Leerlingenvervoer

In sommige krimpregio’s wordt al werk gemaakt van de teruglopende leerlingenaantallen. In Doetinchem gaan drie scholen verder als twee. In Zutphen fuseren twee bestaande scholen in het Eligant Lyceum. SCG Liduger, een Friese scholenkoepel, heeft al bekendgemaakt prioriteit te geven aan het behoud van zijn personeel, en wellicht leerlingenvervoer te gaan organiseren in regio’s waar scholen met sluiting worden bedreigd. In het Zeeuwse Terneuzen gingen twee bestaande scholen op in het Lodewijk College, dat nu zijn bestuur deelt met scholen in Hulst en Oostburg.

De VO-raad (belangenorganisatie voor het voortgezet onderwijs) sloeg al in februari alarm. ‘Als het zo doorgaat met de krimp, moeten leerlingen straks 20 kilometer naar school reizen’, waarschuwde voorzitter Paul Rosenmöller. Eerder al versoepelde het ministerie de fusieregels en werden de diensten van procesbegeleiders aangeboden, om samenwerking te bevorderen.