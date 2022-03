Steun voor abortuspil hangt aan een zijden draad: meerderheid Eerste Kamer wankelt

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks in de Tweede Kamer tijdens het debat over haar initiatiefvoorstel om de abortuspil door de huisarts te laten verstrekken. Beeld Remko de Waal/ANP

Dat bleek donderdag tijdens het afsluitende debat over het voorstel in de Tweede Kamer. Volgende week wordt er gestemd. Voor medisch-ethische kwesties geldt bij de meeste fracties geen fractiediscipline met een gezamenlijk standpunt, maar stemmen de Kamerleden naar eigen eer en geweten. Dat is straks ook zo in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer hebben de vier partijen die het voorstel indienen precies de helft van alle stemmen, 75. Maar in de Eerste Kamer hebben ze er slechts 33, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid. Er is dus steun van oppositieleden nodig, zeker als ‘eigen’ Kamerleden tegen stemmen.

Nu kunnen ongewenst zwangere vrouwen zich voor een abortus melden bij een van de zestien abortusklinieken of bij sommige ziekenhuizen. In het initiatiefwetsvoorstel kunnen vrouwen in een vroeg stadium van de zwangerschap ook naar de huisarts. Die zou, tot negen weken zwangerschap, de ‘abortuspil’ kunnen voorschrijven. Dat is overigens niet echt één pil, maar een set die op opeenvolgende dagen moet worden ingenomen.

Laagdrempeliger

Iniatiefnemer Corinne Ellemeet (GroenLinks) betoogt dat het voorstel ongewenst zwangere vrouwen meer keuzevrijheid biedt. Bovendien is de gang naar de huisarts laagdrempeliger, is de huisarts vertrouwder en nabij. Tenslotte kan die helpen ‘herhaalabortussen’ te voorkomen door een gesprek over anticonceptie te voeren. Vicky Maeijer (PVV) vroeg vergeefs om onderzoek of onderbouwing met cijfers van deze stellingen. Ellemeet kwam niet verder dan een anekdote over een vrouw, zwanger van haar zesde kind, die graag een abortus wilde maar de gang naar een abortuskliniek niet aandurfde omdat haar man abortus afwijst. De huisarts zou haar volgens Ellemeet wel kunnen helpen.

Maarten Hijink (SP) hamerde op het voortbestaan van het huidige netwerk van abortusklinieken. ‘Dat is voor ons een principieel punt.’ Als de huisartsen voortaan in een vroeg stadium de ongewenste zwangerschap met de abortuspil helpen afbreken, kan dat de klinieken veel patiënten schelen. Die zouden daardoor in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd, omdat zij per handeling worden betaald uit een speciale subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid.

Hijink vroeg zowel de initiatiefnemers als minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid – die als ‘adviseur van de Kamer’ het debat bijwoonde – om garanties voor het voortbestaan van de abortusklinieken, vooral omdat de zorg daar anoniem wordt verleend. Die garanties kreeg Hijink niet. Wel zei Kuipers dat de financiering van de abortuszorg tot de volgende evaluatie in 2027 niet zal veranderen. Hijink was ook kritisch over de extra belasting voor de huisarts. Die moet zich scholen en laten registreren voor deze zorg en er extra administratie voor voeren. ‘De huisarts is al overbelast.’

Veel afwezigen

Het CDA staat niet volstrekt afwijzend tegenover het voorstel. Wel zou de partij eerst een proef willen om te kijken hoe de abortuszorg zich bij de huisarts ontwikkelt. Het liefst wil zij het voorstel verbouwen tot een experimenteerwet maar daarvoor is er onvoldoende steun.

Niet alle fracties deden mee aan het debat. Zo was JA21, dat bij een eerste debat hierover ongemeen kritisch was, afwezig. Ook afwezig waren Forum, Partij voor de Dieren, BBB, Denk, Volt, BIJ1 en de afsplitsingen Omtzigt, Den Haan, Gündogan en Van Haga. Ook daardoor is niet duidelijk hoeveel steun er uiteindelijk zal zijn.