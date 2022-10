Steun vanuit provincies om binnen een jaar tot 600 boeren uit te kopen

GroenLinks-gedeputeerde Edward Stigter, voorzitter van de bestuurscommissie Stikstof van de twaalf provincies, na afloop van een gesprek met het kabinet en stikstofbemiddelaar Johan Remkes over de stikstofcrisis. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en diverse gedeputeerden van provincies sloten aan. ANP JEROEN JUMELET Beeld ANP

Dit zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter, voorzitter van de Bestuurlijke Commissie Stikstof van de twaalf provincies. De provincies zijn belast met de uitvoering van het stikstofbeleid. Stigter waarschuwt wel: uit ervaring weten de provincies dat het een heel ‘lastige opgave’ is om zoveel boeren in korte tijd te verleiden om te stoppen. Deze week waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving ook al voor te veel enthousiasme rond uitkoopregelingen.

Stigter vindt het goed dat het gewraakte stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal, met gedetailleerde reductiedoelen per gebied, van tafel is. ‘Je ontkomt er niet aan dat dit per gebied uitgewerkt wordt. Maar dat moet je niet van bovenaf opleggen, dat is aan ons. En dan niet alleen bezien vanuit de stikstofdoelen, maar voor de verschillende opgaven die er liggen, zoals ook de waterkwaliteit en biodiversiteit. Dat maakt het nog ingewikkelder, maar dit is wel de juiste aanpak.’

Over de uitkoopprogramma’s die nu al door het Rijk in gang zijn gezet zegt Stigter dat ze ‘niet lopen’. In de afgelopen jaren zijn slechts tientallen boeren vanwege stikstof uitgekocht. ‘Het zal heel spannend worden of we de aantallen van vijf- tot zeshonderd waar Remkes over spreekt gaan halen, want het gaat om processen die jaren duren.’ De regering moet nu het voortouw nemen, aldus Stigter. ‘Ze zullen echt met een andere regeling moeten komen anders gaan we de aantallen bij lange na niet halen. Wij zijn heel benieuwd hoe ze dit willen aanpakken. Het begint met een heel aantrekkelijke uitkoopregeling.’

Volgende week komt het Interprovinciaal Overleg met een uitgebreidere reactie op het advies, dat volgens Stigter op het eerste gezicht aansluit op wat de provincies zelf aan tafel bij onderhandelaar Remkes hebben ingebracht. De GroenLinks-gedeputeerde noemt het goed dat Remkes benadrukt dat naast de landbouw ook andere sectoren zullen moeten bijdragen. ‘De indruk is gewekt dat het alleen om de boer ging.’ Ook zegt hij dat de landbouwsector zo snel mogelijk moet horen wat het perspectief is voor boeren die door willen.