Steun en sancties: Estland relatief grootste donor Oekraïne, Frankrijk bevriest veel Russische tegoeden

Een jacht van de Rus Alexey Mordashov Mordashov, op 4 maart in beslag genomen door Italiaanse autoriteiten vanwege de sancties Beeld ANP

Veel militaire steun Estland voor Oekraïense strijd, VS schenkt bijna 8 miljard

Estland heeft 220 miljoen euro aan militaire middelen, bijna 1 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), aan Oekraïne geschonken in de eerste maand na de Russische inval. Ook andere Oost-Europese landen waren gul, na Estland hadden Polen, Litouwen en Slowakije relatief de hoogste steunbedragen. In absolute zin gaven de Verenigde Staten het meest, 7,6 miljard euro aan militaire middelen. De Nederlandse overheid doneerde tot 27 maart 40,5 miljoen euro, 0,005 procent van het BBP. Daarnaast draagt de EU als geheel bij, 1,4 miljard van diverse EU-instellingen en 2 miljard van de Europese Investeringsbank. Dit blijkt uit de Ukraine Support Tracker van het Duitse Kiel Institut für Weltwirtschaft. Het beeld is niet volledig, vooral omdat militaire hulp niet altijd transparant is, zegt de directeur van het instituut. Bovendien worden alleen donaties tussen landen geteld, niet de directe hulp van burgers of instellingen. Nederlandse burgers schonken ruim 160 miljoen euro via giro555.

Kabinet geeft overzicht sancties, ruim 600 miljoen euro aan tegoeden bevroren

Nederland heeft 633 miljoen euro aan Russische en Belarussische tegoeden bevroren vanwege de sancties. Ook mogen 20 schepen en 6 vliegtuigen niet worden overgedragen aan de (Russische) eigenaren. Dit schreef minister Hoekstra van Buitenlands Zaken afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet ziet geen aanwijzingen dat grootschalig vermogen is weggesluisd. In Europees verband is nu minstens 29,6 miljard aan financiële tegoeden bevroren volgens de Europese commissie, maar de helft van de lidstaten heeft nog geen bedragen gerapporteerd. Het leeuwendeel van de bevroren tegoeden in de EU komt op conto van Frankrijk, 22,8 miljard euro, voornamelijk van de Russische Centrale Bank. België meldt 2,7 miljard euro aan bevroren tegoeden.