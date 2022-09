Steun alom in de energiecrisis, maar de zware industrie moet het zelf zien te rooien

De giethal van aluminiumproducent Aldel is donderdag leeg. De gieterij staat sinds kort uit vanwege de hoge gasprijs. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Gloeiend glas, ziedend staal, rokende schoorstenen, flakkerende gasfakkels; de zware industrie verbruikt ruim 40 procent van alle Nederlandse energie. Niet verwonderlijk: het maken van staal, kunstmest of diesel vergt nu eenmaal meer energie dan een kantoortoren vol pc’s. Dus is het ook niet verwonderlijk dat deze sector het zwaar heeft. Natuurlijk, heel Nederland zucht onder de hoge energieprijzen, maar de klap komt extra hard aan bij de vijf grootste verbruikers van het land: de chemie, de bouwmaterialensector, papierproducenten, de voedingsmiddelenindustrie en de fossiele sector.

Afgezet tegen de totale Nederlandse economie lijkt de omvang van dit vijftal bescheiden: slechts 6,3 procent. De omvang van de chemiesector is nog kleiner, 1,5 procent, zegt Hugo Erken, die bij Rabobank leidinggeeft aan het team dat de stand van de Nederlandse economie analyseert. ‘Maar de impact van chemie op de rest van de economie is enorm.’

Dit komt doordat veel andere bedrijven voor hun productieprocessen afhankelijk zijn van basisproducten die de chemie levert; bijna geen enkele bedrijfstak is zo verweven met de Nederlandse economie. Dit geldt in mindere mate ook voor andere energie-intensieve industrieën. ‘Als zij hun productie moeten afschalen, veel hogere prijzen moet rekenen of zelfs omvallen, geeft dit flinke schokgolven in de rest van de economie’, zegt Erken.

Een restje gestold aluminium bij Aldel in Delfzijl.

Effecten

De effecten zijn al zichtbaar. In de bouw bijvoorbeeld, waar de prijs van glas door het dak is gegaan. Ook de drankindustrie ziet de prijs van bier- en flessen voor frisdrank stijgen.

Nu de energieprijzen langere tijd op een hoog niveau zijn, beginnen bedrijven verderop in de keten de pijn te voelen. Gemiddeld duurt het een halfjaar tot negen maanden voor de volgende bedrijfstak de gevolgen voelt, om ten slotte uit te komen bij de consument, berekenden de economen van RaboResearch.

De energie-intensieve industrie zit in een lastig parket. Terwijl voor burgers en het mkb steunmaatregelen worden opgetuigd, biedt het kabinet voor deze categorie vooralsnog geen hulp. ‘Er komt geen specifieke compensatieregeling’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Hoe lang kan de sector het volhouden? Kunnen bedrijven omvallen als energie nog lang duur blijft? Slepen ze dan bedrijven verderop in de keten met zich mee?

Productie gestaakt

Het begin is er: de zware industrie heeft al delen van de productie gestaakt. In de eerste maanden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne viel het nog mee, zegt Edse Dantuma, sectoreconoom Industrie bij ING Research. Toen lag de productie in bijvoorbeeld de chemie gemiddeld zo’n 4 procent lager. ‘Maar sinds juni en juli lag de productie al 8 procent lager dan in januari.’

De last van de sterk gestegen energieprijzen wordt zwaarder, onder meer doordat bij steeds meer bedrijven het vaste energiecontract afloopt. Iedereen die thuis van een vast energiecontract is overgegaan naar een variabel contract, weet wat dat betekent: veel hogere prijzen. Dus moet er bespaard. In de industrie is dat niet anders: in de chemiesector lag het gasverbruik dit jaar bijna 30 procent lager. In september zelfs 50 procent.

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Maar er is iets opmerkelijks aan de hand: de productie blijft redelijk op peil. Hoe kan dat? ‘Dat vroegen we ons ook af’, zegt Dantuma van ING. De industrie haalt een deel van haar grondstoffen van elders. Neem de kunstmestproductie. Die vergt enorme hoeveelheden aardgas. Producenten gaan op zoek naar alternatieven, bijvoorbeeld door de benodigde ammoniak buiten Europa te halen, waar aardgas minder duur is. Andere fabrikanten proberen volgens de ING-econoom van brandstof te wisselen. De petrochemische industrie gebruikt vaker olieproducten, zoals nafta, of eigen restgassen, zoals raffinagegas, om het productieproces gaande te houden. Daardoor hoeft minder aardgas ingekocht te worden.

Mogelijk is een deel van de besparingen vertekend. Zo lag een deel van de petrochemische industrie afgelopen voorjaar stil voor groot onderhoud, zoals de raffinaderij van Shell in Pernis. Dat leverde flinke energiebesparingen op, die niets te maken hebben met de hoge gasprijzen. Nu de raffinaderij weer is opgestart, lijkt de vraag naar energie weer te stijgen.

‘Russisch gas komt niet terug’

Een ding lijkt zeker: het ergste is nog niet achter de rug. ‘We denken dat Russisch gas niet meer terugkomt’, zegt Erken. Dit jaar zijn Europese landen er nog in geslaagd hun gasvoorraden deels aan te vullen met Russisch gas, maar dit zal komend jaar een stuk lastiger worden als de belangrijke verbinding Nord Stream 1 dicht blijft.

Het gaat om veel gas: onder normale omstandigheden importeert Europa ongeveer 150 miljard kubieke meter uit Rusland. Hiervoor moeten alternatieven worden gezocht. Het belangrijkste is vloeibaar gas (lng), dat per schip wordt aangevoerd.

Wat lng betreft ziet het er gunstig uit: de exportcapaciteit van de Verenigde Staten (inmiddels de grootste lng-leverancier van Europa) groeit vanaf eind dit jaar met nog eens 25 miljard kubieke meter. Europa praat ook met gasgrootheid Qatar. Om al dat gas te kunnen ontvangen, wordt de Europese importcapaciteit uitgebreid. Hiermee is het goede nieuws op. Want er zijn bijvoorbeeld niet genoeg schepen om al dat extra lng te vervoeren. Die moeten nog gebouwd en dat duurt jaren.

Ook Azië is een onzekere factor. Van de 25 miljard kubieke meter extra lng die Europa in het eerste halfjaar importeerde, was naar schatting 10- tot 15 miljard kuub oorspronkelijk bedoeld voor dit continent. Dankzij lockdowns en een haperende wereldeconomie was het gas daar niet nodig. Maar het is allerminst zeker of dat zo blijft.

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Tekorten en torenhoge prijzen

Het totaalsommetje is dus niet gunstig: het weggevallen Russische aanbod is voorlopig niet te vervangen met lng of extra aardgas uit Noorwegen. ‘Doordat de voorraden vol zijn, komen we deze winter wel door, als die niet al te streng is. Ik maak me meer zorgen om volgend jaar’, zegt Erken. ‘Zonder Russisch gas is het onzeker of het komende lente en zomer lukt om de voorraden aan te vullen.’

De kans dat de Europese industrie volgend jaar te maken krijgt met tekorten en opnieuw torenhoge prijzen, is dus reëel, zeggen de economen van Rabo en ING. ‘In tegenstelling tot geld kan aardgas nu eenmaal niet worden gemaakt door centrale banken of overheden’, schetst Erken.

Zullen er industrietakken omvallen? Voorlopig lijkt het daar niet op, zegt Dantuma van ING. Ook Rabo-economen zien nog geen hele bedrijfstakken instorten. De Nederlandse industrie is redelijk goed uit de coronapandemie gekomen. Er zijn dus wat financiële buffers.

Niettemin nemen de risico’s toe, nu energieprijzen waarschijnlijk langere tijd hoog blijven. Moet de overheid naast burgers en het mkb ook de energie-intensieve industrie steunen? In het buitenland gebeurt dat wel, bijvoorbeeld door Frankrijk en Duitsland. Dus alleen al om een gelijk speelveld te houden, zou je als overheid kunnen overwegen de industrie te steunen, zegt Dantuma.

Volgens het ministerie van EZK is er wel degelijk steun voor de sector, in de vorm van subsidies om te vergroenen en overheidsgaranties voor investeringen. Verduurzaming is weliswaar een proces van de lange adem, maar helpt zowel de uitstoot terug te dringen als de sector te behouden voor Nederland, stelt het ministerie. Momenteel zit brede steun er niet in. ‘Maar we houden de situatie in de gaten.’

Een gietmal met op de achtergrond een oven. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Voorzichtig met ingrijpen

Rabo-econoom Cristian Stet, gespecialiseerd in de energietransitie, waarschuwt voorzichtig te zijn met ingrijpen. ‘De markt selecteert zelf welke producten niet meer gemaakt moeten worden omdat ze te duur zijn. Als je bedrijven of zelfs sectoren overeind houdt die niet levensvatbaar zijn, verstoor je het systeem’, zegt hij.

Een prijsplafond, zoals nu afgesproken voor burgers, kan bovendien averechts uitwerken, zegt Stet. Zie Spanje, waar de prijs van aardgas werd gemaximeerd. Vervolgens gingen Spaanse gascentrales elektriciteit produceren die aan Frankrijk werd verkocht, waar de prijzen veel hoger waren. Waardoor uiteindelijk meer gas werd verbruikt. ‘De kans op onbedoelde bijeffecten is groot’, zegt Stet. Met name de discussie over een prijsplafond voor aardgas van buiten de EU baart economen zorgen. ‘Als je dat doet, loop je de kans dat lng dat eerder naar ons kwam, weer naar Azië gaat.’

Niet ingrijpen dus? Er zijn ook strategische afwegingen die overheidsinterventie wél rechtvaardigen. ‘Willen we dat de basismetaal kan instorten? Willen we in de toekomst afhankelijk zijn van staal uit China? Of van de Verenigde Staten, als Trump wellicht herkozen wordt?’, vraagt Erken zich af. Er zijn dus ook politieke afwegingen die een ingreep kunnen rechtvaardigen. ‘Je moet als overheid goed kijken welke sectoren belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Wat wil je behouden en wat kan eventueel verdwijnen? Die afwegingen moeten nu worden gemaakt’, zegt Dantuma van ING.

Het maakt in principe niet uit of de Europese staalindustrie in Spanje zit of in Nederland, zeggen economen. Maar dan moet Europa wel gezamenlijk bedenken wat het wil met de zware industrie. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat landen bepaalde sectoren eindeloos overeind houden. Of gaan essentiële onderdelen van de economie juist ten onder. ‘Wat je niet wilt’, zegt Erken, ‘is dat je over vijf jaar terugkijkt en moet constateren dat je bepaalde industrieën niet hebt gered, terwijl je er wel van afhankelijk bent.’

De aluminiumfabriek van Aldel in Delfzijl in 2021. Beeld Harry Cock / de Volkskrant