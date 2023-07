Stervoetballer Neymar schept op over aanleg kunstmatig meer en krijgt miljoenenboete voor overtreden milieuregels

Neymar tijdens een training van Paris Saint-Germain. Beeld Benoit Tessier / REUTERS

Dat topvoetballers als Neymar uitstekend verdienen en het graag breed laten hangen, is bekend. Bij zijn villa in de Braziliaanse badplaats Mangaratiba, zo’n 85 kilometer ten westen van Rio de Janeiro, beschikte hij al over een helikopterlandplaats, spa en sportschool. Maar om nog extra op te vallen moet je iets bijzonders bedenken, zal Neymar misschien hebben gedacht.

Daarom liet hij ook nog een kunstmatig meer aanleggen. Lokale autoriteiten hebben de werkzaamheden daar echter stilgelegd en Neymar een boete opgelegd van 16 miljoen reais (zo’n 3 miljoen euro). De gemeente constateerde bij de aanleg van het meer ‘tientallen overtredingen’, waaronder het zonder toestemming afvangen van rivierwater, het omleiden van een rivier en het verwijderen van grond en begroeiing.

Video op sociale media

De 31-jarige aanvaller staat onder contract bij Paris Saint-Germain, maar verblijft ook een deel van het jaar in Brazilië. Momenteel herstelt hij van een knieblessure die hij in maart opliep.

Naar verluidt kwamen de lokale autoriteiten de illegale werkzaamheden bij zijn villa op het spoor dankzij een bericht van Neymar op sociale media. ‘We zijn er bijna... Ik sta te popelen om te genieten van dit enorme cadeau’, schreef hij twee weken geleden op Instagram bij een video waarin de werkzaamheden aan het meer in beeld komen.

Ruzie tijdens inspectie

Kort nadat de video online was verschenen, klopten de gemeente en politie aan bij de villa van Neymar. Volgens lokale media maakte zijn vader tijdens de inspectie ruzie met de gemeentelijke secretaris van Milieu. Neymar senior kwam er met een vermaning van af, maar de autoriteiten eisten wel meer uitleg over de werkzaamheden.

Klaarblijkelijk was de uitleg niet voldoende om een boete te voorkomen. Ook zijn de werkzaamheden aan het meer stilgelegd en het terrein afgezet, maar volgens lokale media kon dat Neymar er niet van weerhouden om er een feest te geven.

Of de topvoetballer zelf ook spijt heeft dat hij niet gewoon een zwembad heeft aangelegd, is onbekend. Zijn woordvoerder wilde tegen verschillende media niet reageren op het nieuws. De boete is met 3 miljoen euro fors, maar voor een man met een geschat jaarinkomen van 78 miljoen euro nog niet eens de helft van wat hij maandelijks op zijn bankrekening bij mag schrijven.