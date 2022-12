‘Sterven is uit ons blikveld geraakt. Daardoor is er meer ruimte voor angst’

Al twee decennia speelt sterven een hoofdrol in haar leven. Ineke Visser nam afscheid van de zakenwereld om het Landelijk Expertisecentrum Sterven op te richten. ‘Door alle aandacht voor euthanasie is de perceptie ontstaan dat het levenseinde iets akeligs is.’

Van de turbulente telecomwereld naar de verstilde wereld van het hospice – rond de eeuwwisseling brengt Ineke Visser een radicale breuk aan in haar professionele leven. Die mag als een afscheid van ‘het volle leven’ ogen, maar de 59-jarige oprichter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven vindt dat het omgekeerde het geval is.

‘In het hospice moeten mensen zich verhouden tot alle aspecten van het bestaan: hun gezondheid die achteruitgaat, hun levenskracht die afneemt, relaties die veranderen. Mensen moeten afscheid nemen van alles wat vanzelfsprekend en vertrouwd is: hun huis, bezittingen, werk en uiteindelijk hun lichaam. Alle uiterlijkheden waarmee we ons identificeren, alles wat belangrijk leek en waar we ons ongelofelijk druk over hebben gemaakt, blijkt op de keper beschouwd, in het zicht van de eeuwigheid, niet zo belangrijk. Ook spelen vaak emoties op waar je omheen bent gelopen. Een mens wordt teruggebracht tot wie hij in essentie is. Het sterven is een fase van intens leven.’

De wending in haar carrière, voorafgegaan door een burn-out, staat in haar ogen voor meer dan een andere werkomgeving – ze ziet het als een keuze voor ‘trouw zijn aan jezelf’, waar eerder de verwachtingen van anderen voor haar leidend waren. In de zakenwereld haakt ze af wanneer haar laatste baas, een manager personeelszaken, voor de uitvoering van een reorganisatie een ‘oorlogsscenario, compleet met afbeeldingen van tanks’ schetst.

‘Ik zei hem: die oorlog ga je met mij niet winnen. Ik voelde dat het niets meer met mij te maken had. Je kunt wel een carrière uitstippelen met je hoofd, maar als het niet klopt met je hart, heeft het leven gelijk. We kunnen ons alleen maar op het leven afstemmen en dat deed ik met die drastische stap. Ik had helemaal geen ervaring met stervende mensen, maar het was een verlangen naar wezenlijker zaken, een andere kwaliteit van leven. Ik had het vermoeden dat die zich op de grens van leven en dood zou bevinden.’ Inmiddels speelt sterven, in al zijn dimensies, al ruim twee decennia een hoofdrol in haar leven. Met haar expertisecentrum wil ze tegenwicht bieden aan wat ze ‘de medicalisering van het stervensproces’ noemt.

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Als een van drie zusjes had ik een prettige jeugd in een liefdevol gezin. Ik was een vrolijk en blij meisje, maar ik was ook zeer gevoelig voor signalen die ik van mijn ouders opving. Je best doen en presteren vonden zij belangrijk. Als sensitief kind, waar ik overigens helemaal niet uniek in ben, voelde ik feilloos aan wat me de bevestiging en de waardering van mijn ouders zou opleveren. Die gevoeligheid voor wat anderen belangrijk vinden heeft zich in mijn volwassen leven voortgezet.

‘Ik heb maar al te gemakkelijk andermans wensen en behoeften voor laten gaan en mijn eigen gevoelens ondergeschikt gemaakt. De prestaties die ik in mijn loopbaan leverde, hebben me ver gebracht. Maar het ging wel gepaard met het niet serieus nemen van mijn eigen belangen, behoeften en gevoelens. Dat bracht me in zekere zin verder van huis en op een bepaald moment moest ik dat onder ogen zien. In mijn loopbaan was ik meegegaan in de vaart der volkeren en had ik een mooie functie weten te bereiken, maar ik vreesde in mijn werk ook voortdurend dat ik door de mand zou vallen. Rond de millenniumwisseling leidde dit tot een burn-out. Toen ik thuis kwam te zitten, stelde ik mezelf de vraag: ‘Wie ben ík eigenlijk?’ Het bracht me op een spiritueel pad. Ik begon te leren mijn gevoelens serieus te nemen en ben ze gaan zien als poortwachters van de ziel.’

U wilde zich met meer wezenlijke zaken bezighouden. Wat zag u als wezenlijk?

‘In het begin voelde ik vooral een verlangen voorbij de oppervlakte uit te komen bij een diepere laag, bij wie ik ten diepste ben. Dat vroeg om stil worden: wegkomen uit dat hoofd met al zijn gedachten. Dat verwachtte ik van een hospice. Daarachter lag een verlangen naar, tja, het zijn grote woorden, naar licht, naar huis, naar iets anders wat ik nog niet kon benoemen. Op mijn zoektocht ben ik via onder meer het boeddhisme uiteindelijk uitgekomen bij het soefisme. In mijn hart ben ik een soefi, met een verlangen naar eenheid, geestelijke vrijheid, liefde, harmonie en schoonheid. Dat is wat mij drijft.

‘Wanneer je trauma’s in je leven oploopt, en dat overkomt iedereen in meer of mindere mate, is het zaak je naar je eigen pijn toe te wenden. Natuurlijk kun je proberen erkenning te krijgen voor je lijden, dat is een menselijke behoefte, maar het zijn jouw gevoelens. De rol van die ander is toch vooral: je een spiegel voorhouden. In die zin heb je hem of haar altijd nodig, want zo kun je persoonlijk groeien.

‘Wanneer de gehechtheid aan erkenning door de ander afneemt, ontstaat er vanzelf meer vrijheid in je leven. Dan kunnen relaties ook weer veranderen. Dat is wat ik aan het sterfbed beoefen, maar ook in het gewone leven. Het leven gebeurt aan ons: we denken het te kunnen regisseren, maar dat is een illusie. Voortdurend heb je te maken met processen waarin je moet leren los te laten – je jeugd, relaties, bezit, maar ook patronen en overtuigingen waarvan je ontdekt dat ze niet langer bij je passen.

‘Dat zie ik als ‘sterven in het leven’. Daardoor kun je ruimte maken voor iets nieuws. Dat vereist wel dat je het weet uit te houden met onzekerheid, met het niet-weten wat ervoor in de plaats komt. De kunst is tot overgave te komen, in de liefde, het leven en in het sterven. Aan het sterfbed leer je daar oog voor te hebben. Ik zie het als een oefening in compassie en een oefening in het maken van de beweging van je hoofd naar je hart. Uiteindelijk draait het om te zijn met wat is.’

Wat bedoelt u daarmee?

‘Wanneer je aan het sterfbed te veel in je hoofd zit en bijvoorbeeld regie nastreeft, blokkeert dat het nabij de stervende te zijn. Mensen vinden een sterfbed vaak te lang duren, omdat het lichaam al helemaal op is maar iemand toch nog niet het leven loslaat. Soms zie je dat er dan toch nog een betekenisvol gesprek of een ontmoeting plaatsvindt, waarna de stervende zijn laatste adem uit kan blazen.

‘Een mooi verhaal vind ik dat van een vrouw die chemie had gestudeerd en het leven altijd rationeel had benaderd. Ze had altijd moeite gehad genegenheid aan haar vier zonen te tonen. Ze was ernstig ziek, nam van alle vier afscheid en zei dat ze alleen zou sterven. Alleen kwam de dood maar niet. Gaandeweg kantelde er iets bij haar en wilde ze hen toch weer zien. Dat was voor haar zonen erg belangrijk. Op de valreep vond verzoening en heling plaats. De les voor mij was: wat het meest wezenlijke is, valt niet te regisseren.’

Een mooi verhaal, maar is het stervensproces niet ook lelijk, verdrietig, wanhopig stemmend?

‘Zeker, je moet het niet romantiseren, maar het zien zoals het is. De meeste mensen sterven vredig, maar er is ook pijn, lijden, strijd. De dood kan je ook overvallen. Dan overheerst vaak boosheid, omdat je iets overkomt waar je geen enkele controle over hebt. Die boosheid kan zich op een ander richten. Ook dan ben je gebaat bij het doorleven ervan tijdens je sterfbed, waardoor er hopelijk iets van rust kan komen.

‘Door alle aandacht voor euthanasie, ook al betreft dat nog geen 5 procent van alle sterfgevallen, is de perceptie ontstaan dat het levenseinde iets akeligs is en eigenlijk zou moeten worden vermeden. Artsen die aan een sterfbed komen, beginnen tegenwoordig over euthanasie en palliatieve sedatie, waarbij de achterliggende gedachte is dat sterven niet te doen is. Ik ken zelfs hospices waarin palliatieve sedatie (waarbij het bewustzijn van de stervende wordt verlaagd om lijden te verlichten, red.) bijna de norm is. Is de sedatie volledig, dan is contact tussen de stervende en zijn naasten niet meer mogelijk. Natuurlijk kan het soms wenselijk of nodig zijn, maar ik zou willen zeggen: wees je ervan bewust wat het stervensproces voor zowel de stervende als de nabestaanden waardevol kan maken.’

Wat dreig je als stervende mis te lopen?

‘Het voorbeeld van de chemicus dat ik gaf, kan ik met vele aanvullen. Sterven is in mijn ogen een diep-menselijke ervaring die bij het leven hoort. Politici en artsen hebben daar wat mij betreft in beginsel geen rol bij te spelen. Het stervensproces is te veel in de medische hoek terechtgekomen. Dat heeft te maken met het verlangen naar regie erover. Dat past bij een samenleving die rationele waarden als zelfbeschikking en autonomie hoog in het vaandel heeft staan. Maar je hebt ook zachtere waarden als verbondenheid, intimiteit en kwetsbaar durven zijn. Die dreigen het onderspit te delven als je het stervensproces medicaliseert. Zelf zou ik bewust willen sterven, er mentaal bij aanwezig willen zijn, maar ieder mens heeft zijn eigen sterfbed. Ik kan niet zeggen wat voor een ander beter is.’

U wilt meer aandacht voor de niet-euthanasiegevallen, het ‘gewone sterven’. Wat maakt het gesprek erover zo lastig?

‘Mensen houden de dood op afstand, maar een op de tien mensen is ermee bezig voordat het actueel wordt. De weerstand tegen sterven houdt verband met het gegeven dat je weet dat zodra het in beeld komt, je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik denk overigens niet dat we vroeger beter in staat waren erover te praten, maar de dood maakte wel meer deel uit van het leven. Sterven was iets dat veelal thuis gebeurde, nu is dat nog maar bij een op de drie mensen het geval. Het is uit ons blikveld geraakt, waardoor er meer ruimte voor onbekendheid en dus ook angst is. Bovendien zijn we gewend geraakt aan de mogelijkheden om de dood via behandelingen uit te stellen. Is het zover, dan hebben we het al snel over euthanasie of palliatieve sedatie. Er is sprake van een toenemend geloof in zulk ingrijpen.

‘Ik hoop dat mensen er meer over durven te praten, ook voordat hun sterven zich aandient. In verbinding met elkaar zijn op scharniermomenten in je leven, niet alleen bij sterven, maar bij alle grote veranderingen, is kostbaar. Daar denk je later aan terug. Onze grootste blokkade is misschien wel de angst niet het goede te zeggen. Daardoor hebben we schroom. Terwijl er veel goede ervaringen zijn te delen, ook over het stervensproces.

‘Als je in dankbaarheid erop terugkijkt, omdat je het samen hebt beleefd, kostbare momenten hebt gedeeld en in de geest van de overledene hebt gehandeld, ga je anders verder dan wanneer je gevoelens van spijt overhoudt. Een mooie ervaring kun je doorgeven aan je omgeving. Zo kun je bouwen aan het vertrouwen dat sterven te doen is. Dat is een belangrijk ander signaal dan angst voor het levenseinde.’