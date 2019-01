Sterrenkundigen zamelen pensioen in voor ouders van in Nederland bij brand omgekomen Chinese promovendus

Met de Lofar-radiotelescoop deed Maolin Zhang promotieonderzoek naar het ontstaan van melkwegstelsels. Hij was het enige kind van arme landarbeiders, werkzaam op een boerderij buiten Beijing. Vanwege zijn talent werd Maolin toegelaten tot de prestigieuze Tsinghua-universiteit waar de Chinese president Xi Jinping scheikunde studeerde.

‘Tsinghua is van het niveau Oxford, Cambridge en Harvard’, zegt Huub Röttgering, hoogleraar observationele kosmologie in Leiden. Als Maolins begeleider én als wetenschappelijk directeur van de Leidse sterrenwacht kreeg Röttgering anderhalve week geleden van de politie het nieuws dat Maolin bij een brand in Hillegom was omgekomen. Drie huizen gingen in vlammen op, Maolin was het enige slachtoffer.

Met behulp van de Chinese ambassade kon hij Maolins ouders op de hoogte brengen. Op de sterrenwacht werd enkele dagen later een bijeenkomst georganiseerd, waar ook veel Chinese onderzoekers bij aanwezig waren. Maolin was bestuurslid van de vereniging van de circa honderd Chinese studenten en promovendi op de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

‘Uit gesprekken met hen begrepen we al snel dat landarbeiders zoals Maolins ouders voor hun pensioen compleet afhankelijk zijn van hun kinderen’, zegt universitair docent Reinout van Weeren van de sterrenwacht. ‘Het werd ons al snel duidelijk dat de dood van hun zoon voor hen óók een financieel drama is.’

Last week, PhD student Maolin Zhang tragically died in a fire in Hillegom.

Daarom werd er een crowdfunding opgezet, aldus Van Weeren. ‘Het streefbedrag was 45.000 euro, omgerekend ongeveer tien jaar pensioen voor zijn ouders.’ De actie ging donderdag van start. Amper 24 uur later was het streefbedrag al bereikt, op zondag stond de teller op ruim 56.000 euro van ruim 1.700 donateurs.

Van Weeren en Röttgering hopen dat er nog veel giften bij zullen komen. Woensdag houdt de Universiteit Leiden een besloten herdenking voor Maolin in het Academiegebouw, donderdag volgt een openbare herdenking in Hillegom. ‘Ik ben diep geraakt door alle steun’, zegt Röttgering. ‘Bij sterrenkundig onderzoek heb je allemaal zelfsturende teams die een deel van een groot project uitvoeren. Zo gaat het nu ook.’

Inmiddels is Maolins vader met twee neven in Nederland gearriveerd – de Chinese autoriteiten hielpen bij het snel regelen van paspoorten en visa. ‘We hebben meneer Zhang vrijdagavond verteld over de inzamelingsactie’, zegt Reinout van Weeren. ‘Hij vond het hartverwarmend. Niet alleen vanwege het bedrag, maar omdat zó veel mensen hebben bijgedragen.’

Hoogleraar Röttgering trekt zich als begeleider van Maolin Zhang het lot van zijn ouders aan. ‘Wij hebben het in Nederland goed voor elkaar met verzekeringen en pensioenstelsel. Een arm dorp in China heeft niet de draagkracht om Maolins ouders te ondersteunen – en zijn opa en oma leven ook nog. Het voelt een beetje alsof de kosmische orde is hersteld.’