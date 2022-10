Sterke stijging kankerdiagnoses niet meer te stoppen vanwege vergrijzing en leefstijl

Een arts bekijkt een röntgenfoto op aanwijzingen voor borstkanker. Beeld ANP / Flip Franssen

Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans dat bij diegene zich kanker ontwikkelt. Aangezien het aantal oudere Nederlanders stijgt, zal ook het aantal kankergevallen toenemen, helemaal omdat Nederlanders gemiddeld steeds ouder worden. Naar verwachting is 30 procent van de bevolking in 2032 boven de 60 jaar, tegenover 26 procent in 2019. Volgens het instituut zullen in 2032 156.000 kankerdiagnoses per jaar worden gesteld.

Leefstijl is ook een bepalende factor voor het risico op kanker. Als er ergens tussen nu en 2032 kanker bij iemand wordt vastgesteld vanwege bijvoorbeeld roken, te veel blootstelling aan uv-straling of overmatig drinken, dan is dat waarschijnlijk een gevolg van gedrag dat al in het verleden heeft plaatsgevonden.

Vooral meer huidkanker

In combinatie met de vergrijzing leidt dat ertoe dat de voorspelde stijging eigenlijk niet meer te voorkomen is, zegt het IKNL. Dat geldt niet voor de lange termijn. Relatief gezien stijgt het aantal kankersoorten die veroorzaakt worden door een slechte leefstijl het hardst, zoals huidkanker, slokdarmkanker en leverkanker. Door in te zetten op preventie en gezonder leven kan de stijging na 2032 worden beperkt.

Bij mannen en vrouwen zal met name meer huidkanker worden vastgesteld. Daarnaast zullen meer mannen tumoren aan hun prostaat, blaas en nieren ontwikkelen, en aan hun slokdarm. Bij vrouwen komt de stijging voor een belangrijk deel door borstkanker, longkanker en alvleesklierkanker.

Een klein deel van de stijging komt doordat de diagnostiek beter is dan vroeger. Kleine tumoren zullen daardoor wel of eerder worden ontdekt. Ook de behandeling van kanker verbetert, waardoor meer mensen de ziekte overleven. In 1994 leefde 42 procent van de mannen en 56 procent van de vrouwen vijf jaar na het horen van hun diagnose nog. In 2019 was dat gestegen tot 66 procent en 70 procent.

Overlevingskans stijgt

In 2032 hebben 1,4 miljoen Nederlanders ooit kanker gehad, verwacht het IKNL. Omdat meer mensen kanker overleven, moet er ook meer aandacht komen voor de klachten die mensen overhouden als gevolg van hun ziekte. Dan gaat het bijvoorbeeld om vermoeidheid, cognitieve klachten of tintelende handen.

Door de sterke toename van het aantal kankergevallen, stijgt het totale aantal mensen dat door kanker overlijdt wel, van ongeveer 46.000 per jaar naar 54.000. In relatieve zin zal de sterfte dalen. In 2019 stierven er per 100.000 vrouwen 138 aan kanker. Dat zakt naar 123. Bij mannen daalt de relatieve sterfte van 186 naar 160 per 100.000.