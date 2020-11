Sterke mannen feliciteren Biden niet, ze wachten eerst op wat Trump gaat doen

President Trump schudt de hand van Vladimir Poetin. Beeld AP

Erdogan, Poetin en Xi lieten weten dat zij de winnaar pas zullen feliciteren als de uitslag officieel is en de juridische acties van Donald Trump op niets zijn uitgelopen. ‘Uit respect voor de VS en het Amerikaanse volk’, zo liet een woordvoerder van Erdogan weten.

In 2016 bracht de Russische president meteen zijn felicitaties over aan Donald Trump toen deze als winnaar werd uitgeroepen. Destijds gaf Hillary Clinton haar nederlaag direct toe. ‘De zittende president heeft juridische procedures aangekondigd, daarom is de situatie anders. We achten het correct om te wachten op de officiële uitslag’, zei een woordvoerder van het Kremlin.

Rusland was enthousiast over de verkiezing van Trump in 2016, maar de president heeft de Russen teleurgesteld, onder meer door het leveren van wapens aan Oekraïne en het treffen van sancties na de aanslag op de Russische overloper Sergej Skripal in Groot-Brittannië.

Oekraïne

Rusland staat traditioneel wantrouwig tegenover de Democraten, die meer nadruk leggen op democratie en mensenrechten. Bovendien was Biden de speciale gezant van president Obama in Oekraïne, toen in 2014 de pro-Russische president Janoekovitsj werd verdreven na een opstand. Het Kremlin ziet de Verenigde Staten, vertegenwoordigd door Biden, als de drijvende kracht achter de opstand.

De Braziliaanse president Bolsonaro wilde de eerste leider ter wereld zijn die Trump zou feliciteren met zijn herverkiezing. Nu Biden gewonnen heeft, blijft hij stil. Volgens vicepresident Mourao zal hij de Amerikaanse president ‘op het juiste moment’ feliciteren, als duidelijk wordt wat er van Trumps rechtszaken terecht is gekomen. Verwacht wordt dat Biden, anders dan Trump, Brazilië onder druk zal zetten over de schending van de mensenrechten en de ontbossing van het Amazonegebied.

Ook de linkse Mexicaanse president Lopez Obrador houdt zich angstvallig stil, waarschijnlijk niet uit sympathie voor de zittende president, maar omdat Mexico heel kwetsbaar is voor de toorn van Donald Trump.

