Sterke inflatie stuwt voedselprijzen omhoog: koffie, zuivel en vlees al bijna 20 procent duurder

Flessen met olie in een Chinese fabriek in de provincie Jiangsu. De prijzen van oliën en vetten zijn met 33 procent het sterkst gestegen. Beeld VCG via Getty Images

Energie-inflatie slaat over op voedsel

De prijsstijgingen voor gas en stroom slaan over op de voedselprijzen. Koffie, thee, melk, eieren en vlees zijn 17 tot 19 procent duurder op jaarbasis, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van dinsdag. De totale prijsstijging kwam in augustus uit op 12 procent, het hoogste niveau sinds de jaren zeventig. Vooral energie is met een sprong van 150 procent in een jaar tijd fors duurder geworden. De helft van de inflatie – 6 van de 12 procentpunten – is daardoor te herleiden tot energie. Door deze prijsexplosie voelen producenten zich genoodzaakt hun hogere kosten door te berekenen in de voedselprijzen. De voedselprijzen stijgen daardoor al enige maanden meer dan gemiddeld. Het voedsel samen is 13 procent in prijs gestegen. De prijzen van oliën en vetten (zoals zonnebloemolie) zijn met 33 procent het meest gestegen. Brood en granen zijn gemiddeld 10 procent duurder geworden. Alleen de prijzen van dranken blijven achter.

Diesel duurder dan een liter Euro95

De prijs van een liter diesel ligt sinds enkele dagen hoger dan die van een liter Euro95. In de recente geschiedenis betaalden automobilisten nooit meer voor diesel dan voor benzine. De prijs van diesel is vooral de laatste twee weken flink gestegen. Diesel wordt vaak gemaakt met Russische olie. Door de aanstaande Russische boycot zal de diesel uit andere landen moeten komen. Diesel wordt door sommige fabrieken ook wel gebruikt als substituut voor gas. Vlak na de vakantieperiode is de vraag naar benzine vaak wat lager, terwijl de vraag van vrachtwagens naar diesel onverminderd groot blijft. De dieselprijs is nog wel lager dan in maart, toen na het uitbreken van de oorlog de prijs boven de 2,20 euro per liter uitkwam.