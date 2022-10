Sterke daling in aantal mensen met busrijbewijs, terwijl vraag naar OV tot corona gelijk bleef

Reizigers op Utrecht Centraal Station woensdag tijdens een staking van het streekvervoer voor een beter cao. Beeld ANP

Minder potentiële buschauffeurs als gevolg van vergrijzing

Het aantal bezitters van een busrijbewijs in Nederland is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bovendien is de groep busbestuurders behoorlijk vergrijsd. De afname in bevoegde chauffeurs draagt bij aan de krapte op de arbeidsmarkt en heeft zo indirect invloed op de werkdruk voor beroepschauffeurs. De hoge belasting van deze groep is een van de redenen dat diverse medewerkers in het streekvervoer deze week drie dagen het werk neerleggen.

In 2014 telde Nederland nog bijna 370 duizend personen met een rijbewijs D, dat nodig is om een bus te besturen. Als beroepsvervoerder is nog een extra bevoegdheid vereist. Begin 2022 was dit aantal gedaald tot 214 duizend. Vermoedelijk komt dit door vergrijzing: in 2014 was 50-60 jaar de grootste leeftijdsgroep onder mensen met rijbewijs D, in 2022 is dit 65 jaar of ouder. Een busrijbewijs moet iedere vijf jaar worden verlengd.

Minder bus-, tram- en metroritten na uitbraak covid-19

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is het stad- en streekvervoer minder populair voor woon-werkverkeer. Zowel in absolute als relatieve zin werden minder ritten met bus, tram of metro gemaakt.

Van 2014 tot en met 2019 ging de gemiddelde Nederlander ongeveer zeven keer per jaar met de bus, tram of metro naar het werk, waarmee het stad- en streekvervoer goed was voor circa 4 procent van de jaarlijkse reisbewegingen. Sinds het coronajaar 2020 is dit gedaald naar 2,2 procent. Ook de trein wordt relatief minder gebruikt.

Ov-halte gemiddeld 400 meter van huis verwijderd, maar verschil is groot

Nederlanders kunnen gemiddeld binnen een afstand van 400 meter van hun huis een een bus-, tram- of metrohalte bereiken. In de Randstad is deze afstand doorgaans kleiner, in de Achterhoek en Twente is die het grootst.

In tien gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag, Groningen en een aantal Waddeneilanden, hoeft men maar 200 meter af te leggen naar de dichtstbijzijnde halte, in Winterswijk is dat een kilometer meer. Ook in Drenthe en grote delen van Flevoland is de afstand naar een halte relatief groot.

Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gegevens uit 2020. Het CBS beschikt niet over oudere cijfers, maar vermoedelijk waren de afstanden vroeger kleiner. Het aantal bus-, tram- en metrohaltes is tussen 2000 en 2017 met 15 procent afgenomen. Wel groeide het aantal kilometers dat in gezamenlijke dienstregelingen werd afgelegd, tevens met 15 procent.