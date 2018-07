Sterk oplopend begrotingstekort bedreigt 250 banen bij vakbond FNV

De FNV dreigt fors te moeten schrappen in het aantal banen om de komende jaren uit de rode cijfers te blijven. Als Nederlands grootste vakbond niet ingrijpt, loopt het financiële tekort op tot 24 miljoen euro in 2021. Van de 1.700 FNV-werknemers dreigen er 250 hun baan te verliezen, meldt het Algemeen Dagblad op basis van bronnen binnen de vakbond. FNV zelf zegt dat pas later dit jaar duidelijk zal worden hoeveel en welke banen er gaan verdwijnen.

Een manifestatie van de FNV. Foto ANP

Voor de FNV is het de grootste reorganisatie sinds 2002, toen meer dan 250 FNV-werknemers hun baan verloren, onder meer als gevolg van miljoenenverliezen door FNV Bondgenoten met beleggingen op de beurs. De belangrijkste reden voor de huidige financiële problemen zijn de teruglopende ledenaantallen. Door overlijden en pensionering verdwenen de afgelopen zeven jaar 100 duizend leden bij de nu nog iets meer dan een miljoen leden tellende vakbond. De aanwas van nieuwe leden is te gering om de exodus van ouderen te compenseren, aldus de vakbond. 40 procent van de leden is 60 jaar of ouder. Als er niets verandert zal over tien jaar 60 procent 60-plus zijn.

Géén rol in de financiële problemen speelt het vermeende teruglopen van het aantal cao’s waar de FNV zijn handtekening onder zet, zegt een woordvoerder. Vakbonden krijgen een vergoeding voor elke werknemer waar een nieuwe cao voor geldt. De laatste jaren neemt de concurrentie toe tussen de FNV en andere vakbonden zoals CNV en De Unie. Maar hoewel de FNV afgelopen tijd buitenspel stond bij een aantal grote cao's – KLM-cabinepersoneel , Jumbo-distributiewerknemers, de bakkers-cao – is van een trend geen sprake, aldus de woordvoerder. Onder meer dan 90 procent van alle cao’s staat nog altijd de handtekening van de FNV, bevestigt onderzoek van de Volkskrant.

Geen gedwongen ontslagen

De FNV sneed afgelopen jaren al flink in de kosten, bijvoorbeeld door fusies en het afstoten van overbodige kantoorruimte. Daarmee wist de vakbond vorig jaar quitte te spelen, na een tekort op de begroting van 3 miljoen euro in 2015. Maar als de FNV niet doorgaat met bezuinigen, loopt het begrotingstekort de komende drie jaar op tot 24 miljoen euro, zo bevestigt een FNV-woordvoerder het bedrag dat het AD maandagochtend citeerde uit een intern FNV-document.

Gedwongen ontslagen zullen er niet vallen, zegt de woordvoerder. Werknemers waarvan de baan verdwijnt zullen ofwel met pensioen gaan, ofwel door FNV aan een nieuwe baan worden geholpen, binnen of buiten de vakbond.

Stakende werknemers van onder meer DAF, VDL, ASML en andere metaalverwerkende bedrijven tijdens een FNV-actie in Eindhoven. Foto ANP

De FNV zal de komende tijd onder een vergrootglas liggen, omdat de vakbond nu eens niet de barricades opgaat tegen een reorganisatie bij een andere werkgever, maar zélf moet reorganiseren. Voor belangenverstrengeling is de bond niet bang, zegt een woordvoerder. ‘Wij moeten als vakbond het goede voorbeeld geven. We hebben intern een heel zorgvuldig proces afgesproken, waarbij we nu eerst in gesprek gaan met onze ondernemingsraad en onze eigen interne vakbond, FNV Personeel. We willen onze werknemers alle ruimte geven om zelf mee te denken over oplossingen.’

Übervakbond

De FNV is dus niet alleen een vakbond, maar heeft zelf ook een soort übervakbond, FNV Personeel, waar vrijwel alle 1.700 FNV-werknemers lid van zijn, aldus de woordvoerder. Uit protest tegen de reorganisatie zouden de leden van deze vakbond in theorie bijvoorbeeld kunnen gaan staken tegen de FNV. ‘Dat hadden ze ook al eerder kunnen doen, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over de cao voor FNV-personeel’. Maar bij zijn weten is dit in praktijk nooit gebeurd, aldus de woordvoerder. Twee jaar geleden dreigden FNV’ers met acties toen de nieuwe cao voor FNV-personeelsleden hun niet beviel, maar tot een staking kwam het niet. In de herfst van 2002 kwam het wel tot een staking, toen juristen van FNV Ledenservice tijdelijk weigerden om nog juridische hulp te bieden aan FNV-leden, uit onvrede over een grote ontslagronde bij FNV.