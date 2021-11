Sterftecijfers stijgen: in oktober overleden 1.250 mensen meer dan verwacht, meldt het CBS

Een aula met stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar in een uitvaartcentrum van Dela. Beeld Koen van weel / ANP

Gemiddeld overleden in oktober wekelijks zo’n 300 mensen meer dan verwacht. De sterftecijfers laten een stijgende lijn zien. In de laatste week van oktober was de zogeheten ‘oversterfte’ ruim 450. Dit blijkt uit voorlopige sterftecijfers per week van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in september was de sterfte in Nederland al verhoogd, met 200 sterfgevallen per week meer dan dan het CBS zou verwachten als er geen corona-epidemie was.

Vooral bij ouderen zijn de sterftecijfers hoger dan normaal voor de tijd van het jaar, maar in alle leeftijdsgroepen is sprake van een verhoogd aantal sterfgevallen. Van 25 tot en met 31 oktober stierven ruim 1.850 duizend 80-plussers, bijna 300 meer dan de verwachte sterfte. In diezelfde week overleden bijna 1.050 personen van 65 tot 80 jaar, bijna 150 meer dan verwacht, en 450 personen jonger dan 65, bijna 50 meer dan verwacht.

De oplopende sterfte is ook duidelijk te zien in de verpleeghuizen. In de laatste week van oktober stierven ongeveer 1.300 personen die zorg ontvingen in het kader van de Wet Landurige Zorg, zoals inwoners van verpleeghuizen en instellingen. Ruim 200 meer dan verwacht op basis van de sterftecijfers uit voorgaande jaren. Hiermee is de sterfte onder WLZ-zorggebruikers op het hoogste niveau sinds februari.

Het RIVM meldde in oktober 233 sterfgevallen bij covid-patiënten, veel minder dan de oversterfte van 1.250. De werkelijke sterfte aan covid-19 is vaak hoger dan de gerapporteerde sterfgevallen. Voor covidsterfte geldt, anders dan voor coronabesmettingen, geen meldingsplicht. Bovendien is niet iedereen die overlijdt getest. Op basis van het aantal overledenen per week is een betere inschatting te geven.

Een keer per kwartaal publiceert het CBS statistieken over de doodsoorzaken, waaruit blijkt bij hoeveel personen door een arts corona als doodsoorzaak is vastgesteld. Uit deze cijfers blijkt dat tot en met juni 2021 31.384 Nederlanders aan corona gestorven zijn. De dagelijkse sterftecijfers van het RIVM blijken een onderschatting te zijn. Het instituut rapporteerde tot en met juni veel minder sterfgevallen, 17.766 in totaal. Hoeveel mensen er exact aan covid-19 zijn overleden tijdens deze herfstgolf wordt dus pas over enkele maanden bekend.