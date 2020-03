Sterftecijfer ligt in Italië hoger dan in China, Nederland vlak achter Spanje en Frankrijk

Doodskisten worden vanuit het ziekenhuis in Venetië op een boot geladen. Vanwege het virus gaan veel begrafenissen in Italië niet door. Beeld Getty Images

Tot nog toe zijn 1.266 Italianen aan het coronavirus overleden; dat zijn 21 inwoners op de 1 miljoen. In Nederland steeg het aantal overleden patiënten vrijdag van 5 naar 10, maar ligt het sterftecijfer veel lager: 0,58 per 1 miljoen inwoners. Ook in Spanje en Frankrijk ligt het sterftecijfer hoger dan in Nederland.

Bij het vergelijken van regio’s geven sterftecijfers een beter beeld van de ernst van de virusuitbraak dan het tot nog toe vooral gebruikte aantal besmettingen. Besmettingen geven een goede indicatie van de verspreiding van het virus, maar voor een vergelijking tussen landen worden ze allengs minder geschikt. ‘Nu het RIVM heeft laten weten niet meer iedereen te testen, zijn de statistieken van besmettingen steeds minder relevant voor de modellen’, zegt statisticus Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit betekent ook dat de cijfers over gevallen van besmetting per land in feite meer zeggen over hoeveel er in een land getest wordt, dan over hoeveel mensen er werkelijk besmet zijn. Een betere maatstaf voor de ernst van de virusuitbraak per land is daarom het aantal aan covid-19 overledenen. ‘Vergelijken op basis van aantallen doden zegt nog wel iets, omdat die data goed worden bijgehouden. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat aantallen als 10 te laag zijn om goede voorspellingen mee te kunnen doen’, zegt Albers.

Italië staat ruim bovenaan in een lijst van landen met veel bevestigde corona-besmettingen. In de Chinese provincie Hubei lag het sterftecijfer met 50 per 1 miljoen inwoners veel hoger dan in heel China; in Lombardije waren het er bijna 90 per 1 miljoen.