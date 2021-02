Sterfte door enkele andere ziekten dan covid-19 in 2020 iets lager

Beeld ANP

Opmerkelijk is dat er tussen maart en oktober minder mensen overleden aan ziekten van ademhalingsorganen, vermoedelijk doordat bij hen corona de belangrijkste doodsoorzaak is geweest. Het aantal sterfgevallen lag voor deze categorie 16 procent lager. Er overleden in 2020 tot en met oktober ook iets minder personen aan hart- en vaatziekten en aan een psychische stoornis of ziekte van het zenuwstelsel, zoals dementie; deze verschillen zijn minder groot.

Het aantal personen dat overleed aan ‘nieuwvormingen’ (kanker valt daaronder) is vergelijkbaar met een jaar eerder. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde woensdag dat de kankerzorg ontregeld is in een eenderde van de Europese landen, waaronder Nederland. Door de coronacrisis kunnen diagnosen van kankerkatiënten verlaat worden vastgesteld, wat gevolgen heeft voor de overlevingskansen. Het aantal doden door niet-natuurlijke oorzaken nam met 5 procent toe. Deze stijging is veroorzaakt door een toename van het aantal doden na een ongeval, zoals een ongelukkige val. De sterfte door verkeersongevallen, moord en zelfdoding bleef gelijk.

Sterfte in Nederland vertoont dalende lijn

De sterfte in Nederland vertoont de laatste weken een dalend patroon, in lijn met de dalende cijfers bij het aantal besmettingen. In naburige landen als Frankrijk en Duitsland ligt de sterfte nog iets hoger, zo blijkt uit een vergelijking op basis van de sterfte per miljoen inwoners. De dalende sterfte in Nederland blijkt ook uit de jongste cijfers van het CBS over oversterfte. In de week van 25 tot en met 31 januari overleden ruim 300 mensen meer dan verwacht, wat iets minder is dan de oversterfte van de afgelopen weken. De sterfte nam af onder vrouwen, onder mannen was de sterfte juist iets hoger.