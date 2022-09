Steraanklager en kwelgeest van Clinton en Lewinsky zorgde voor groots mediaspektakel jaren ‘90

Kenneth Starr in februari 2020. Hij keerde terug naar Washington om Donald Trump te verdedigen. Beeld ANP / EPA

Kenneth Starr deed zijn naam recht aan. Hij was de onbetwiste steraanklager van de jaren ‘90, bekend en berucht vanwege zijn jarenlange strafrechtelijk onderzoek naar president Bill Clinton, waarmee hij zich mengde in politiek Washington. Dinsdag overleed hij op 76-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Houston, Texas, volgens zijn familie aan complicaties bij een operatie. ‘Hij is nu bij de Heer en Verlosser’, zei zijn zoon Randall in een verklaring.

Starr moet bijna zoveel hebben afgeweten van Bill Clintons seksleven als Clinton zelf. De openbaar aanklager wordt bekend bij het Amerikaanse publiek als hij in 1994 wordt gevraagd om de Whitewater-zaak onder de loep te nemen. Het vermoeden bestond dat Bill en Hillary Clinton zouden hebben gefraudeerd met onroerend goed, maar daar wordt geen bewijs voor gevonden. Maar toen kwam Monica Lewinsky op zijn pad.

Terwijl Starr blijft verder zoeken naar misdrijven, krijgt hij een geluidsopname in zijn schoot geworpen die zijn leven als aanklager – en dat van Clinton als trouwe echtgenoot – voorgoed verandert.

De opnames die Starr in handen krijgt zijn afkomstig van de inmiddels overleden Linda Tripp, destijds ambtenaar op het ministerie van Defensie. In een vertrouwelijk gesprek vertelt een stagiaire, Monica Lewinsky, aan Tripp dat ze seksuele handelingen heeft verricht bij de toenmalige president. Starr verlegt de focus van zijn onderzoek. Clinton verklaart onder ede nooit seks te hebben gehad met Lewinsky, die hij ontmoette toen zij 21 jaar oud was.

Starr concludeert in zijn 453 pagina’s tellende rapport, The Starr Report, dat Clinton heeft gelogen. Dit leidde tot een afzettingsprocedure van de president. De eerste poging tot impeachment in 130 jaar tijd is een van de grootste mediaspektakels van de jaren ‘90. Uiteindelijk stemt het Huis van Afgevaardigden in met Clintons vertrek, maar de Senaat niet. Bill Clinton mag blijven zitten. Zijn vrouw Hillary blijft hem steunen, en verklaart publiekelijk dat de rechtse Starr het om politieke redenen op haar man gemunt heeft. Starr wordt door het halve land geliefd en door de andere helft gehaat.

Starr getuigt voor de Senaat in 1998. Beeld AFP

‘Toegewijde patriot’

Na zijn avontuur in Washington keert Starr terug in de advocatuur en begint een lange carrière in de academische wereld. Hij staat onder meer aan het hoofd van de rechtenfaculteit van Pepperdine University, een christelijke universiteit in Californië.

‘Hij was een briljante advocaat, een indrukwekkende leider en een toegewijde patriot’, zei de Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell dinsdag over het verlies van zijn ‘vriend’. Aan Democratische zijde blijft het stil. Veel Amerikanen verwijten Starr, een Republikein, een klopjacht op Bill Clinton en noemen hem ‘het hoofd van de sekspolitie’.

Twintig jaar na de afzettingsprocedure blijkt Starr wel te spreken over president Clinton. In 2016 zegt hij het jammer te vinden dat Clintons nalatenschap altijd in het licht zal worden gezien van de Lewinsky-affaire. Hij prijst Clinton voor zijn menselijkheid en zegt spijt te hebben van de pijn die hij mensen heeft aangedaan met zijn onderzoek.

Ontmoeting Lewinksy

Tijdens Starrs onderzoek naar de affaire heeft hij Monica Lewinsky nooit in het echt ontmoet. In 2018 komen ze elkaar per ongeluk tegen in een restaurant in New York. Ze schudden elkaar de hand, Lewinsky vindt het allemaal maar verwarrend. ‘Dit was de man die mijn 24-jarige leven in een hel veranderde’, schrijft ze later over de ontmoeting in Vanity Fair.

In 2008 helpt Starr zakenman Jeffrey Epstein bij het sluiten van een deal met Justitie, waardoor de multimiljonair niet terecht hoeft te staan voor het misbruiken van minderjarige meisjes. Zijn rol blijft in de pers onderberlicht en Starr duikt pas in 2020 weer prominent op in de media omdat hij betrokken is bij weer een afzettingsprocedure, ditmaal van een andere Amerikaanse president: Donald Trump. En dit keer niet als aanklager, maar als lid van Trumps advocatenteam.

Bill Clinton (76) gaf dinsdag nog geen reactie op het nieuws. Monica Lewinsky (49) wel. Zij schrijft op Twitter dat de dood van Kenneth Starr ‘zoals velen zullen begrijpen’ ingewikkelde emoties bij haar losmaakt. ‘Maar belangrijker is dat ik me voorstel dat het een pijnlijk verlies is voor degenen die van hem houden.’