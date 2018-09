Stemming over nieuwe opperrechter uitgesteld, maandag getuigenis over aanrandingszaak

De vrouw die de beoogde nieuwe opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beschuldigd van aanranding, moet maandag voor de Senaatscommissie verschijnen. Daar mag ze getuigen over wat zich zo'n 35 jaar geleden precies tussen de twee heeft afgespeeld. Dat heeft de voorzitter van de commissie, Chuck Grassley, bekend gemaakt.

De 51-jarige Christine Blasey Ford, hoogleraar psychologie aan de Palo Alto University, verklaarde tegen The Washington Post dat ze tientallen jaren geleden seksueel is aangerand door Brett Kavanaugh, nu kandidaat-opperrechter. Als 15-jarige zou ze op een bed zijn geduwd door een 'stomdronken' Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Kavanaugh spreekt dat tegen. Hij is ook bereid onder ede te getuigen.

Het was de bedoeling dat de Senaatscommissie voor juridische zaken donderdag zou stemmen over de kandidatuur van Kavanaugh. Senator Jeff Flake, die deel uitmaakt van die commissie, gooide zondag echter de hele benoemingsprocedure overhoop door als eerste Republikein te erkennen dat de vrouw moet worden gehoord voordat hij met Kavanaugh kan instemmen. Dat gaat nu dus gebeuren, zodat de stemming voorlopig is uitgesteld.