Stemmenkanon Mona Keijzer stapt in de ring: ‘Tijd voor een vrouw aan de leiding’

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken op het Binnenhof. Beeld BSR Agency

Keijzer maakte haar kandidatuur dinsdagochtend bekend in De Telegraaf. ‘Hugo is natuurlijk een ongelooflijke knapperd. Maar, lieve CDA-vrouwen, het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA.’

Inhoudelijk onderscheidt zij zich op zeker drie punten van De Jonge, zegt ze: ze wil meer nadruk op innovatief ondernemerschap en op ‘waardering voor de landbouw’. Ook wil zij samenwerking met Forum voor Democratie in de regering niet uitsluiten, hoe ‘ingewikkeld’ ze dat ook vindt. ‘Dan lever je jezelf wel erg op een presenteerblaadje uit aan partijen als GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten ook nog wel wat visies op Nederland die de mijne niet zijn.’

De kwestie ‘Forum’ verdeelt het CDA sinds de Brabantse afdeling onlangs koos voor samenwerking met de partij van Thierry Baudet in het provinciebestuur. Dat leidde tot fel protest van een minderheid van de leden, net als in 2010 toen de partij koos voor de gedoogconstructie met Geert Wilders’ PVV. In het algemeen vertegenwoordigt Keijzer de conservatieve vleugel van de partij, terwijl De Jonge nadrukkelijk terug wil naar het politieke midden. Voor een deel van de leden kan het een rol spelen dat Keijzer katholiek is en De Jonge protestant. Het katholieke deel van het CDA snakt al jaren naar wat meer vertegenwoordigers in de top van de partij.

Tweede keer

Het is voor Volendammer Keijzer (51) de tweede keer dat ze in de ring stapt. In 2012 deed ze − toen nog als relatief onbekend lokaal politicus − mee toen de partij in crisis was na het mislukte regeeravontuur met de PVV. Toen viel Keijzer veel partijgenoten in positieve zin op en verwierf ze de steun van enkele prominenten en van de CDA-jongeren, die met haar een kans zagen om weer eens wat terrein terug te pakken in de grote steden. Uiteindelijk verloor Keijzer toen van Sybrand Buma, die de partij in 2017 na vijf jaar oppositie terug het kabinet in loodste.

Keijzer toonde zich destijds een trouwe partijsoldaat en ging loyaal verder als de nummer twee op de kieslijst. In 2017 haalde ze ruim 165 duizend voorkeurstemmen, meer dan de lijsttrekkers Thierry Baudet en Tunahan Kuzu.

De inschrijftermijn voor kandidaten bij het CDA loopt tot morgen. Daarna draagt het partijbestuur een of enkele kandidaten voor aan de leden, die daarna mogen stemmen.