Stemmen win je in Amerika niet aan de pomp, maar je kunt ze er wel verliezen

Het benzinestation Blackwells Corner in Californië. Benzine kost gemiddeld 1 dollar per liter, lager dan de recordprijs van 1,29 dollar deze zomer, maar hoger dan een maand geleden. Beeld Robyn Beck / AFP

Diep onder de grond, in zwaarbewaakte zoutgrotten langs de Amerikaanse zuidkust, ligt ’s werelds grootste voorraad ruwe olie verborgen. Dit is het Strategic Petroleum Reserve, een arsenaal voor tijden dat het tegenzit. Zoals nu. Woensdag besloot Joe Biden voor de tweede keer in zijn presidentschap een hap uit de noodvoorraad te nemen.

De Verenigde Staten gaan 15 miljoen vaten olie vrijgegeven. Die komen boven op de 165 miljoen die al op de markt zijn gebracht sinds Biden dit voorjaar de kraan voor het eerst opendraaide. Het peil van de reserve staat het laagste in veertig jaar. Presidenten zijn terughoudend met hun noodvoorraad. Barack Obama gaf wat olie vrij na onrust in Libië, George W. Bush na orkaan Katrina en diens vader George H.W. Bush tijdens de Golfoorlog – bij elkaar nog niet zoveel als Biden dit jaar.

De president zit in een lastig parket. Door de oorlog in Oekraïne is de olieprijs wereldwijd de pan uitgerezen. Saoedi-Arabië weerstaat intussen elke Amerikaanse druk om meer op te pompen. Deze maand besloot hun olieverbond Opec+ de productie zelfs met 2 miljoen vaten terug te schalen, waarna de prijs verder omhoogschoot. Voor Biden komt dit op een uiterst gevaarlijk moment: het is verkiezingstijd.

Democraten kwetsbaar

Over drie weken gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse ‘midterms’, de cruciale proeve voor Bidens presidentschap. De kans is reëel dat zijn Democratische partij de meerderheid verliest in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Dan zou het voor hem nagenoeg onmogelijk worden om zijn ambities als president te verwezenlijken.

Uit recente peilingen blijkt de economie voor Amerikaanse kiezers op afstand de belangrijkste overweging voor hun stem. Hoge inflatie en brandstofprijzen zijn de grootste zorgen van burgers, meer dan democratische ondermijning of het afschaffen van abortus. Dat maakt de Democraten kwetsbaar. Stemmen win je niet aan de pomp, maar je kunt ze er wel verliezen.

De Republikeinen voeren virulent campagne op de economische situatie, die afleidt van hun eigen zwakke plekken. De inflatie staat op 8,2 procent. Benzine kost gemiddeld 1 dollar per liter, lager dan de recordprijs van 1,29 dollar deze zomer, maar hoger dan een maand geleden.

‘Poetins prijsstijging’

Republikeinen bekritiseren de keuze van Biden om de noodvoorraad in te zetten om die prijs omlaag te brengen. Zij schilderen hem af als opportunistisch. ‘Een kortzichtige en gevaarlijke beslissing om onze energiezekerheid zo op het spel te zetten’, zei senator Jerry Morgan uit Kansas.

Het Witte Huis wees die beschuldigingen van de baan. ‘Moet de president niet alles doen wat hij kan om de prijzen omlaag te brengen?’, zei woordvoerder Karine Jean-Pierre. Door haar wordt steevast verwezen naar ‘Poetins prijsstijging’, om voor kiezers te benadrukken dat niet Biden schuld draagt voor de hoge benzineprijs, maar de Russische president met zijn inval in Oekraïne.

Biden houdt de mogelijkheid open om later nog meer olie vrij te geven, een beslissing die sinds 1975 exclusief bij de president ligt. Nadat de nieuwste olie is vrijgegeven, resteren in de noodvoorraad nog ongeveer 400 van de maximale 714 miljoen vaten – nog altijd meer dan welk land ter wereld ook.

De vraag is hoeveel de vrijgegeven vaten Biden zullen helpen aan de stembus. Het duurt even voordat ze ook daadwerkelijk uit de zoutgrotten zijn gepompt. Met grote hoeveelheden water moet de ruwe olie uit de noodvoorraad worden opgestuwd, met een maximum van 4,4 miljoen vaten per dag. In december verschijnt de laatste reserveolie op de Amerikaanse markt, een maand na de verkiezingen.