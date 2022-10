Stemmen in Bosnië opnieuw geteld, pro-Poetin-politicus Dodik blijft grote winnaar

Milorad Dodik zwaait naar een menigte die protesteerde tegen de hertelling van de stemmen die begin oktober werden uitgebracht. Beeld AP

Bij de verkiezingen, inmiddels 26 dagen geleden, werd Dodiks rechterhand Zeljka Cvijanovic ook al verkozen tot een van de drie presidenten van Bosnië en Herzegovina – een roulerend ambt. De uitslag biedt weinig hoop op een stabiel en op het westen georiënteerd Bosnië, uitgerekend in dezelfde maand dat de Europese Commissie het land voordroeg als kandidaat-lidstaat.

De oppositie en haar aanhang in de Servische republiek, Republika Srpska, legden zich in eerste instantie niet neer bij de uitslag. Dagenlang trokken tienduizenden demonstranten door de straten van Banja Luka, de hoofdstad van Republika Srpska. Oppositiepartijen beschuldigden Dodiks partij van fraude en andere onregelmatigheden bij de verkiezingen. Zo ontving de belangrijkste tegenkandidaat Jelena Trivic in haar geboortedorp volgens de officiële telling nul stemmen.

Nieuwe verkiezingen, zoals sommige oppositiepartijen eisten, kwamen er niet, een hertelling wel. Donderdagavond erkende de Bosnische kiescommissie dat er enkele onregelmatigheden ontdekt zijn, maar dat die de uitslag niet wezenlijk beïnvloedden. De uitslag blijft staan. Trivic zei op Facebook de beslissing van de kiescommissie niet te accepteren en kondigde aan ‘haar strijd voort te zetten’.

Afscheiding

Bosnië en Herzegovina kent een van de meest ingewikkelde democratische stelsel ter wereld. Grofweg komt het erop neer dat iedere etnische groep in het land, de Bosniakken, de Kroaten en de Serviërs, een eigen president kiest. Het presidentschap van het land kent dan ook drie leden, die roulerend staatshoofd zijn. Daarnaast kiezen de inwoners van de Republika Srpska óók hun eigen president, die huist in het presidentieel paleis in Banja Luka.

Dodik wisselde voor de verkiezingen van positie met partijgenoot Zeljka Cvijanovic. Hij was een van de drie presidenten van Bosnië en Herzegovina, maar deed mee aan de presidentsverkiezingen in Republika Srpska. Cvijanovic, voor de verkiezingen president van Republika Srpska, was op haar beurt verkiesbaar als een van de drie Bosnische presidenten, namens de etnische Serviërs.

De verkiezing van Dodik en zijn rechterhand is goed nieuws voor de Russische president Vladimir Poetin. Rusland probeerde afgelopen jaren zijn invloed op de westelijke Balkan te vergroten, maar daar kwam grotendeels een einde aan na de inval in Oekraïne. Behalve Bosnië en buurland Servië doen alle Balkanlanden mee aan de EU-sancties tegen Rusland.

EU-lidmaatschap ver weg

Met Dodik in het zadel zal Bosnië een dissonant blijven: de nationalist is een Poetin-adept en steunde eerder de schijnreferenda waarmee Rusland de illegale annexatie van vier Oekraïense provincies legitimeerde. Dodik liet daarbij meermaals vallen een afscheiding van Republika Srpska te willen forceren.

Het brengt Bosnië verder weg van EU-lidmaatschap, ondanks de kandidaatsstatus die de Europese Commissie het land wil geven. Momenteel bezoekt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de westelijke Balkan als voorbereiding op een EU-Balkantop in de Albanese hoofdstad Tirana begin december. Het is nog onbekend of ze ook Bosnië aan zal doen.

De Bosniakken daarentegen kozen bij de verkiezingen met Denis Becirovic een pro-Europese president boven de zittende nationalistische. De Kroaten herkozen de eveneens pro-Europese en hervormingsgezinde Zeljko Komsic.