Stellen met een groter onderling leeftijdsverschil gaan sneller uit elkaar

Van de koppels met maximaal twee jaar leeftijdsverschil die in 2003 gingen samenwonen, was na twaalf jaar 25 procent uit elkaar. Is het leeftijdsverschil vijf tot tien jaar, dan is het risico op een scheiding 30 procent. Met name relaties waarin de vrouw (aanzienlijk) ouder is, blijken minder stabiel.

Hetzelfde geldt voor stellen die al op jonge leeftijd gaan samenwonen. In situaties waarin de vrouw bij het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar was, was bijna de helft (49 procent) na twaalf jaar uit elkaar.

‘We hebben het niet specifiek onderzocht, maar we weten uit eerder onderzoek dat veel mensen uit elkaar gaan omdat ze tot de conclusie komen dat ze te toch te verschillend zijn of te verschillend zijn geworden’, zegt Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Als er sprake is van een groot leeftijdsverschil, kunnen hoe je bent opgegroeid en de leeftijdsfase waarin je verkeert uiteenlopen, net als behoeften en toekomstbeelden.’

Opleiding

Het CBS onderzocht ook de invloed van opleidingsniveau op de stabiliteit van relaties. Daaruit blijkt dat stellen waarin beide partners lager opgeleid zijn, vaker uit elkaar gaan. ‘Dat verband houdt stand als we rekening houden met inkomen, de woonsituatie en een eventuele migratieachtergrond’, zegt Van Traag. ‘Terwijl bijvoorbeeld wel geopperd is dat lageropgeleiden sneller scheiden vanwege financiële stress.’

Van de in 2003 gevormde stellen waarvan beide partners een hbo- of universitair diploma hadden was na twaalf jaar 19 procent uit elkaar. Het verschil met stellen met twee lager opgeleide partners is groot: van hen was 31 procent na twaalf jaar uit elkaar. Een mogelijke verklaring, oppert Traag, is dat hogeropgeleiden sneller ondersteuning zoeken wanneer er relatieproblemen ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van relatietherapie.

Vijftien jaar geleden werd nog geconstateerd dat juist hoger geschoolden sneller uit elkaar gingen. Een hoger opleidingsniveau zou samenhangen met moderne denkbeelden waarin echtscheiding geen taboe is. Bovendien zou een hoger opleidingsniveau met name voor vrouwen bijdragen aan een vergrote kans op (economische) zelfstandigheid na een scheiding.

Scheidingsrisico

Er zijn nog meer factoren die een rol spelen in de stabiliteit van liefdesrelaties. Ongetrouwde stellen en stellen zonder kinderen gaan vaker uit elkaar. Hetzelfde geldt voor relaties waarin kinderen zijn uit een eerdere relatie, bij gemengde relaties voor wat betreft migratieachtergrond en als een stel een laag inkomen heeft. Na vier jaar samenwonen neemt het scheidingsrisico af.