Stellantis verkoopt flink meer auto's, maar onzekerheid groeit

Een fabriek van Stellantis in het Franse Metz. Beeld AFP

Hierdoor steeg de omzet met 14 procent tot 47 miljard euro. Er werden de eerste drie maanden bijna anderhalf miljoen auto’s verkocht.

Niet alle malheur is voorbij. Met name in Europa had het concern moeite voertuigen vanuit de fabriek bij de dealers te krijgen. Zo zaten duizenden auto’s vast bij een fabriek in het Franse Sochaux door een tekort aan transporttreinen.

In Europa heeft het concern tot nu toe weinig last van afnemende consumentenbestedingen. Ondanks de hoge inflatie en stijgende rente blijft de vraag naar auto’s op niveau, zei financieel directeur Richard Palmer woensdag tijdens een toelichting.

Zorgen over concurrentie uit China

In de Verenigde Staten daalden de verkopen wel, met 0,7 procent op jaarbasis, de eerste afname in tien jaar. Stellantis is door deze tegenvaller en de onzekerheid over de economie voorzichtig over de vooruitzichten voor de rest van het jaar, maar verwacht nog wel marges in de dubbele cijfers.

De onzekerheid groeit of autofabrikanten de hogere prijzen van de afgelopen jaren kunnen handhaven, nu de problemen in de toeleveringsketens aan het oplossen zijn. Door een tekort aan onderdelen plaatsten fabrikanten de onderdelen die wel beschikbaar waren zoveel mogelijk in duurdere modellen, waarop meer verdiend wordt. Daardoor bleef de omzet op peil. Nu de tekorten verdwijnen, kan deze strategie waarschijnlijk niet veel langer meer worden toegepast.

Daarnaast zijn er zorgen over toenemende concurrentie van autoproducenten uit China. Tesla verlaagde onder meer om deze reden de afgelopen maanden al een paar keer zijn prijzen. Beleggers verwachten dat bij Stellantis de marges ook onder druk kunnen komen te staan, want het aandeel verloor woensdag in Milaan terrein na de bekendmaking van de cijfers.

Met de verkoop van elektrische auto’s gaat het goed; die steeg met 22 procent. De leiding kondigde woensdag aan dat het concern voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkoopt. Eenderde van dit programma, dat gunstig is voor de koers van het aandeel, moet tegen de zomer voltooid zijn.