Stef Blok ondanks spijtbetuiging weer door het stof voor omstreden uitlatingen

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is donderdag opnieuw door het stof gegaan voor zijn omstreden uitlatingen over de multiculturele samenleving. Die uitspraken had hij gedaan tijdens een besloten bijeenkomst in juli. ‘Mijn woorden zijn op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting’, aldus de VVD’er.

Blok schrijft dat in antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. De bewindspersoon, die eerder in een Kamerbrief al eens berouw toonde voor zijn optreden, noemt zijn uitlatingen ‘niet alleen ongelukkig, maar ook onzorgvuldig’. ‘Dat had ik niet moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Dit spijt mij.’

Blok oogstte in juli een storm van kritiek toen er beelden uitlekten van een bijeenkomst in Den Haag met Nederlanders werkzaam bij internationale organisaties. De VVD’er beweerde daar onder andere dat ‘we waarschijnlijk ergens diep in onze genen niet in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen’. Ook zei hij geen voorbeelden te kennen van multi-etnische of multiculturele samenlevingen waar sprake is van ‘een vreedzaam samenlevingsverband’.

Ondanks de spijtbetuiging van donderdag neemt de minister van Buitenlandse Zaken zijn uitspraken nog steeds niet expliciet terug. De oppositie dringt daar wel op aan.

Echte vluchteling

Ter verdediging wijst Blok er nu op dat hij tijdens de bijeenkomst ook heeft verklaard dat Nederland ‘open staat voor de echte vluchteling’ en buitenlanders die 'een bijzonder vak beheersen’. ‘Zowel van de kant van de PVV en de Baudets als van de kant van de SP worden we aangevallen op u bent nog te soepel’, voegde Blok daar aan toe, zo blijkt uit het donderdag naar de Kamer gestuurde transcript van de in juli gehouden bijeenkomst.

Blok wacht begin september hoe dan ook een zwaar Kamerdebat over zijn uitlatingen. Ook de coalitie toonde zich eerder al zeer kritisch. CDA-leider Sybrand Buma maakt deze week in een interview in Elsevier opnieuw duidelijk dat hij weinig op heeft met de theorieën van Blok. ‘Mensen zijn juist van nature sociale wezens. Onbekenden ontmoeten hoort daarbij’, aldus de CDA’er, die eerder waarschuwde voor de nadelige gevolgen van immigratie.

Mark Rutte

De oppositie richt de pijlen inmiddels ook op Mark Rutte. In een open brief roept GroenLinks-leider Jesse Klaver de premier donderdag op om zich actiever op te stellen. ‘Ik vind het eerlijk gezegd niet goed te begrijpen dat je in de afgelopen weken niet al eerder afstand hebt genomen van deze onzinnige, schadelijke en kwetsende uitspraken van jouw minister van Buitenlandse Zaken.’

Klaver wil dat Rutte zich vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie alsnog ‘in niet mis te verstane woorden’ distantieert van Bloks uitspraken.