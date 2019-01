Stef Blok: door Nederland gesteunde Syrische strijdgroepen blijven staatsgeheim

Trouw en Nieuwsuur ontdekten de informatie over de Syrische strijdgroepen nadat zij meer dan tweeduizend pagina’s hadden opgevraagd na een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB). De namen van 22 door Nederland gesteunde groepen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen tot staatsgeheim verklaard. In de officiële documenten stonden echter de namen Jabhat al-Shamiya en de Hama Rebels Gathering. De eerstgenoemde groepering is volgens mensenrechtenorganisaties schuldig aan onder meer marteling en standrechtelijke executies.

In antwoorden op nog 167 Kamervragen over het hulpprogramma, waaraan tussen 2015 en begin vorig jaar 27,5 miljoen euro is besteed, laat Blok weten dat de namen van de gesteunde groepen geheim zullen blijven. De documenten werden vlak nadat ze waren gelekt offline gehaald. Volgens Blok wordt er een onderzoek ingesteld naar het datalek dat ervoor zorgde dat de informatie toegankelijk was.

Voor volgende week staat een Kamerdebat op de planning over de Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen.