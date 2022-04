Stef Blok benoemd tot sanctiecoördinator, moet namens Nederland jacht maken op Russische bezittingen

Beeld ANP

In de zoektocht naar een coördinator komt het kabinet nu uit bij oudgediende Stef Blok, die vele departementen van binnen kent. In januari zwaaide hij af als minister van Economische Zaken en Klimaat, daarvoor was hij ook minister van Buitenlandse Zaken, minister voor Wonen, minister Van Veiligheid en Justitie en een tijdje invaller op Binnenlandse Zaken.

In de Kamer zijn de zorgen groot over de Nederlandse jacht op Russische bezittingen, die achterloopt op die van veel omringende landen. Nederland heeft tot nu toe voor 516 miljoen euro aan Russisch bezit in Nederland bevroren en voor 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden. Acties tegen onroerend goed, kunst of bedrijfseigendommen zijn nog niet concreet geworden, terwijl daar waarschijnlijk het meeste werk te doen is.

De frustratie over het proces wordt breed gedeeld in de Kamer, in oppositie- en coalitiefracties, evenals de vrees dat het kabinet aan rijke Russen zo te veel gelegenheid biedt om hun bezittingen hier weg te krijgen. ‘Mensen brengen hun jachten en aandelen in veiligheid’, aldus D66-Kamerlid Sjoerdsma.

Hoekstra slaagde er vorige week niet in duidelijk te maken waarom het langer duurt dan de Kamer wenst, maar schetste wel een beeld van vele betrokken departementen en overheidsdiensten die allemaal een beetje verantwoordelijk zijn maar moeizaam met elkaar communiceren. Hij slaagde er niet in om daar greep op te krijgen. ‘Buitenlandse Zaken is niet geëquipeerd voor overkoepelende sanctiemonitoring, die moet juist uit die departementen komen. Zij gaan volledig de diepte in op het financiële, het operationele, het vastgoed.’

Omdat de Kamer daar geen genoegen mee neemt, ziet het kabinet zich nu gedwongen een centrale coördinator aan te wijzen. Blok moet gaan zorgen voor afstemming tussen de verschillende departementen. Hij kan ze ‘aanspreken en aanjagen', aldus de minister.

Formeel wordt Blok voorzitter van de ‘Rijksbrede stuurgroep sancties’. Daarin is plek voor alle betrokken departementen plus de uitvoeringsorganisaties zoals de fiscale opsporingsdienst Fiod. Tegelijkertijd is maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale projectdirecteur benoemd. Die geeft leiding aan een ‘interdepartementale taakgroep'. De taakgroep werkt in opdracht van de stuurgroep, schrijft Hoekstra aan de Tweede Kamer.