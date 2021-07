Steekproef: circa 10 procent van ziekenhuispatiënten is volledig gevaccineerd

Coronazorg in het LUMC. Beeld ANP

In de regio Zuidwest-Nederland bleek van alle opgenomen patiënten 67 procent niet, 18 procent één keer en 15 procent volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Als volledig gevaccineerd telt iemand in deze telling pas twee ­weken na de tweede dosis. Op de intensive cares in deze regio liggen enkele gevaccineerde patiënten, die vaak ook aan andere aandoeningen lijden of bij wie het immuunsysteem niet goed werkt.

In Brabant is 5 procent van de patiënten volledig ingeënt. ‘Exacte cijfers over patiënten met één prik hebben we niet, maar zeker is dat het grootste deel niet gevaccineerd is’, zegt een woordvoerder. Het UMCG in Groningen, dat coronapatiënten vraagt of zij gevaccineerd zijn, kan nog niet zeggen hoeveel van hen gevaccineerd zijn. Het Sint Antonius ziekenhuis in Utrecht heeft nog geen exacte aantallen beschikbaar, maar ziet dat grofweg een op de vijf ­patiënten al dan niet volledig gevaccineerd is. Bij de helft van hen daarvan spelen andere gezondheidsproblemen, de resterende 10 procent is ‘echt ziek geworden ondanks de vaccinatie’, zegt woordvoerder Roeland Franck. ‘Wij hebben nu negen coronapatiënten in huis, van wie twee gevaccineerden. Dat klopt dus aardig met de trend in de afgelopen dagen.’

Weinig cijfers

Opvallend is hoe weinig er nog bekend is over het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. De meeste ziekenhuizen en zorgnetwerken (regionale samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en andere acute zorgverleners) kunnen niet vertellen om welk deel van de patiënten het gaat. Ook het RIVM heeft deze cijfers nog niet, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof. ‘We willen dit zo snel mogelijk in kaart brengen, maar zijn hierbij wel gebonden aan de privacyregels.’ De ziekenhuisgegevens kunnen daarom niet zomaar aan de vaccinatiegegevens gekoppeld worden. De meeste Nederlanders (93 procent) hebben bij het vaccineren toestemming gegeven om hun gegevens met het RIVM te delen.

Deze kleine steekproef schetst het beeld dat gevaccineerden wel degelijk ernstig ziek kunnen worden, maar dat de kans een stuk kleiner is dan voor ­ongevaccineerden. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd, en zij maken maar een klein deel van de ziekenhuisopnamen uit.

Vaccinatiegraad

Dat er gevaccineerden in het ziekenhuis liggen, is volgens Van den Hof geen verrassing. ‘Het komt overeen met het beeld bij degenen die positief testen: van hen is ook 9 procent volledig gevaccineerd.’ Bovendien is de vaccinatiegraad het hoogst onder ouderen, waar het risico op ernstige symptomen veel groter is dan bij jongeren. ‘Naarmate de vaccinatiegraad stijgt, zal ook het percentage gevaccineerden onder ziekenhuispatiënten hoger worden. Uiteindelijk is het doel dat het totaal aantal opnamen daalt’.

Ernst Kuipers van het LCPS kijkt evenmin op van de cijfers. Dit percentage ligt volgens hem in de lijn der verwachting, gezien de vaccinatiegraad en de effectiviteit van de vaccins zoals die uit eerdere studies blijkt. Het LCPS wil snel een landelijk beeld van het percentage gevaccineerden onder ziekenhuispatiënten, omdat die gegevens ­nodig zijn om de ziekenhuisbezetting goed te kunnen voorspellen.

Met medewerking van Anke van den Broek