Steekpartij bij Albert Heijn vanwege vete tussen drillrappers: neergestoken werknemer zwaargewond

In augustus schokte een steekpartij Scheveningen. De 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga overleed aan de gevolgen. Ook die steekpartij was het gevolg van een vete in de drillrapwereld. Beeld ANP

Dat bevestigt een bron tegenover de Volkskrant. De neergestoken werknemer van Albert Heijn was lid van de drillrapformatie Z42. Het slachtoffer werd tijdens het werk door een jongen in zijn hals gestoken en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Aanvankelijk kwam het bericht naar buiten dat de werknemer was neergestoken omdat hij een klant vroeg een mondkapje te dragen, maar dat bericht is onjuist.

De steekpartij is mogelijk een wraakactie in verband met de eind vorig jaar doodgestoken rapper Jay-Ronne Grootfaam (18). Grootfaam was het bekendste lid van de rapformatie FOG (Fully Op Gevaar) uit de Amsterdamse Bijlmer. Voor die steekpartij zitten twee leden van de rivaliserende rapformatie KSB (Kikkenstein Bende) vast. KSB zit eveneens in (een andere wijk van) Amsterdam-Zuidoost. Tussen de drillrappers van FOG en KSB heerst al jaren een bloedige vete die stamt uit hun middelbareschooltijd. Ze dagen elkaar over en weer voortdurend uit met grof geweld, waarbij het dragen van messen een statussymbool is. Ook de dodelijke steekpartij op de pier in Scheveningen, afgelopen augustus, als gevolg waarvan de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga om het leven kwam, is indirect aan deze vete gelieerd.

Het slachtoffer dat de steekpartij in Albert Heijn dinsdag ternauwernood overleefde, was lid van Z42, die nauwe banden heeft met KSB. Op de sociale media spreken drillrapgroepen hun onvrede uit over de dader, omdat het slachtoffer zich niet kon verdedigen doordat het dragen van messen op het werk is verboden.

Drillrap waaide in 2018 over uit Amerika. Inmiddels hebben politie, bestuurders en jongerenwerkers de noodklok geluid over de populariteit van drillrap en het daarmee gepaard gaande bezit en gebruik van steekwapens onder jongeren. Dat resulteerde begin november in een Actieplan Wapens en Jongeren, waarmee de regering de komende twee jaar het messenbezit en -gebruik onder jongeren wil aanpakken. Er wordt gewerkt aan een landelijk messenverbod voor jongeren, preventief fouilleren en kluisjescontroles op scholen. Ook geweldsverheerlijking op internet moet volgens dat plan worden tegengegaan. Het kabinet kijkt hierbij in het bijzonder naar drillvideoclips die jongeren ‘op een negatieve manier’ zouden kunnen beïnvloeden. De politie zou online op zoek moeten gaan naar videoclips waarin sprake is van ‘haat en opruiing’. Ook zou internethostingbedrijven gevraagd moeten worden om beelden van illegaal wapenbezit offline te halen.