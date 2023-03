Hans Houdijk, directeur Instituut Mijnbouwschade Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Daadwerkelijk schade herstellen, het klinkt zo simpel. Waarom deed het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat nog niet?

‘De optie van herstel in natura is er nu wel, maar daar wordt slechts door enkele honderden gedupeerden per jaar voor gekozen. Dat komt omdat er tot nu toe steeds een besluit van onze experts aan ten grondslag ligt: welke scheuren houden verband met de gaswinning en welke niet? Dat zorgt voor veel ergernis en juridisch gesteggel. Wij kunnen niet anders, omdat de juridische aansprakelijkheid zo in de wet staat, en wij die strikt moeten toepassen. Nu zeggen we: laat dat los. Knap dat huis op, misschien ook wat achterstallig onderhoud, en stuur ons de factuur. Het maatwerk met steeds nieuwe inspecties en meer rapporten is een heilloze weg gebleken.’

Nu maken jullie bovenop elke uitgekeerde euro 74 cent organisatiekosten. Wordt dat met deze voorstellen minder?

‘Onder die organisatiekosten vallen ook honderd zaakbegeleiders en zeventien steunpunten in de provincie, dus daar zit ook een menselijke kant aan bij het helpen van gedupeerden. Ook het voorbereiden van deze nieuwe regelingen zal menskracht en geld kosten. Maar het is zeker waar dat er veel te veel geld naar inspecties en rapportages is gegaan. Dat is een hartstikke duur systeem. Die optie blijft. Maar we hopen het laten herstellen van schade zo aantrekkelijk te maken, dat meer mensen daarvoor gaan kiezen. Ook omdat Groningen zo zichtbaar wordt opgeknapt.’

De enquêtecommissies stelt vast dat het compenseren van eenvoudige schades best goed gaat. Toch is het negatieve beeld van eindeloos gesteggel over elke schade overheersend. Is dat frustrerend?

‘Ook nu zal niet iedereen enthousiast zijn over onze voorstellen. Het wantrouwen zit zo diep. Je doet het niet snel goed, en het verleden laat je niet makkelijk achter je. In een tevredenheidsonderzoek onder vijftigduizend gedupeerden krijgen we het rapportcijfer 7,2. Maar niet alles gaat goed. Er zijn ook complexe gevallen, slepende zaken. In absolute zin zijn dat veel kleinere aantallen, maar achter elk adres schuilt een gezin met grote problemen. Daar willen we meer aandacht aan kunnen besteden.’

Miljarden extra nodig Voor een versoepelde en coulante afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is zeker 5 tot 10 miljard euro extra nodig. Dat stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de verantwoordelijke overheidsinstantie, dat donderdag een aantal concrete voorstellen deed.

Nu de gaswinning nagenoeg gestaakt is, zijn er minder stevige bevingen. Toch krijgen jullie nog honderden schademeldingen per week. Vragen jullie je wel eens af: hoe kan dit?

‘Van de 360 duizend adressen in het bevingsgebied zijn er nog tweehonderdduizend waarop nog nooit schade is gemeld. Dus wellicht is dit een inhaalslag. In zekere zin zijn we daar blij mee. Niet iedereen meldt even makkelijk, juist vanwege het wantrouwen. Soms gaan we zelfs langs de deuren. Als in een rijtje van vijf drie huizen schade hebben, dan ligt het voor de hand dat de andere twee ook scheuren hebben.’

Een huis aan de Kruisweg in Loppersum wordt opgeknapt na bevingsschade. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) soebatten flink over de financiële nalatenschap in Groningen. Hebben jullie de nieuwe voorstellen besproken met de NAM?

‘Nee. In de vijf jaar dat wij bestaan, hebben we nog nooit contact gehad met de NAM, behalve voor de overdracht van oude dossiers en na een datalek. Het interesseert ons ook niet wie straks de rekening oppakt. Dat is iets tussen het kabinet en de NAM. Wij leggen keuzes voor; wij denken dat dit nodig is. Maar wij zijn uiteindelijk niet de instantie die besluiten neemt. Dat is aan de politiek, en dat moet het kabinet meenemen in een reactie op de parlementaire enquête.’

De parlementaire enquêtecommissie stelt ook vast dat er veel mentale schade is aangericht in Groningen. Lossen deze miljarden dat op?

‘Ons is gevraagd concrete voorstellen te doen voor een betere schade-afhandeling. We pleiten ook voor meer hulpverlening. Geld is een vorm van genoegdoening. Maar het verzacht zeker niet al het leed.’