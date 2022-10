Steeds minder vrijwilligers in Nederland, vooral op scholen

Twee luizenmoeders in actie. Beeld anp

In 2021 heeft 39 procent van de burgers naar eigen zeggen ten minste één keer in de twaalf voorgaande maanden vrijwilligerswerk verricht voor een organisatie of vereniging. In 2020 was dat nog 44 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2016 registreert het CBS een daling van het aantal vrijwilligers. In dat jaar was het aandeel vrijwilligers nog 50 procent.

De daling is ook zichtbaar als wordt gevraagd naar vrijwilligerswerk in de afgelopen vier weken. In 2019 ging het om 31 procent, in 2021 is dat gezakt naar 22 procent. In 2020 en 2021 waren er perioden met coronamaatregelen zoals lockdowns, die waarschijnlijk een effect hebben gehad op het aantal vrijwilligers.

In alle leeftijdsgroepen nam het aandeel vrijwilligers af. Maar vooral mensen tussen 15 en 35 jaar en 75-plussers zeiden in 2021 minder vaak vrijwilligerswerk te hebben gedaan dan in 2020. Onder de leeftijdsgroepen 35 tot 55 jaar is het hoogste aandeel vrijwilligers: in 2019 was dat nog rond de 55 procent, in 2021 is het afgenomen naar 45 procent.

De grootste afname van vrijwilligers is te zien op de scholen en in het jeugdwerk (onder andere in buurthuizen en op de scouting). De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, 12 procent in 2021. Ook dat aandeel daalde ten opzichte van 2020, toen was het nog 13 procent. Vakbonden, woonorganisaties en de sociale hulpverlening kennen juist een lichte stijging van vrijwilligers.