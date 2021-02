Steeds minder afval op Nederlandse stranden

Beeld Martijn Beekman

De afgelopen twintig jaar gingen de onderzoekers van de stichting vier keer per jaar naar vier verschillende niet-toeristische stranden om afval te verzamelen. Onderzoeksleider Marijke Boonstra vertelt: ‘Ik merkte al dat het strand steeds schoner werd.’

En dat zagen de onderzoekers ook terug in de gegevensanalyse: het aantal stukken afval daalde in tien jaar met 27%. ‘Het stemt ons positief en hoopvol.’ Maar, stelt ze, ‘we zijn er nog niet.’

Het meest gevonden afval komt van de visserij. Helaas is dat tevens het gevaarlijkste afval voor dieren. Vogels en vissen raken verstrikt in het vispluis, klossen nylondraden die gebruikt worden om visnetten te beschermen.

Daarnaast is plastic een probleem. Dat breekt af tot microplastics, die zo in onze voedselketen geraken. Al weten we nog niet wat de uiteindelijke gevolgen van die microplastics zijn, volgens Boonstra moeten we het voorzorgsprincipe toepassen: voorkomen dat plastic in de natuur terecht komt.

Drie oorzaken

Boonstra noemt drie oorzaken voor de afname van het afval. Ten eerste is er een maatschappelijke bewustwording gaande. Mensen ruimen hun troep beter op en dragen bij aan een beter milieu. Ook oefent men druk uit op de politiek.

Tweede oorzaak: in 2008 heeft de EU de Kaderrichtlijn Mariene Strategie doorgevoerd, die als doel heeft gesteld om onze zeeën schoner te maken. Ook de International Maritime Organization verplicht zeevaarders hun afval aan boord te houden.

De laatste oorzaak is de verandering van bedrijfsvoering in de scheepvaart en visserij. Die beheren hun afval beter aan boord. En in de havens zijn steeds betere faciliteiten om het afval te verwerken.

Vispluis

‘Maar we moeten meer doen’, zegt Boonstra. ‘De droom is om helemaal geen afval meer op de stranden te vinden.’ Een van de belangrijkste voorwaarden is het uitfaseren van vispluis. De visserijsector is hard bezig met het ontwikkelen van een milieuvriendelijk alternatief.

Verder kijkt ze vooruit naar het EU-verbod op wegwerpplastic zoals wattenstaafjes en wegwerpbestek. Dat wordt komende juli in Nederland doorgevoerd. Ook is ze blij dat we in Nederland statiegeld krijgen op kleine plastic flesjes. Boonstra: ‘Zo worden we een voorbeeld voor de rest van de wereld.’