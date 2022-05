Steeds meer scholen schaffen vrijwillige ouderbijdrage af

Het schoolreisje dreigt er als eerste bij in te schieten als ouders de kosten voor de vrijwillige schoolbijdrage niet kunnen opbrengen. Beeld ANP

Scholen die de vrijwillige ouderbijdrage afschaffen, betalen activiteiten voortaan uit het door de overheid gefinancierde schoolbudget, wat gevolgen kan hebben voor het programma. ‘Je kunt een bus laten voorrijden om naar een pretpark te gaan, maar met een beetje creativiteit kun je ook allerlei activiteiten in de omgeving van de school organiseren’, zegt Roel Versleijen, directeur-bestuurder van Stichting Akkoord, waar negen basisscholen in de omgeving van Venlo onder vallen.

Het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage – een van de scholen heeft dit al gedaan, de rest volgt komend schooljaar – is voor Versleijen een bewuste keuze. ‘Hier in de regio hebben we in toenemende mate te maken met gezinnen die worden geconfronteerd met schaarse middelen. Voor deze mensen is de ouderbijdrage lastig te organiseren. Als je die in stand houdt, creëer je toch een situatie waarbij ouders zich wellicht bezwaard voelen als ze niet betalen.’

Schoolkamp en huiswerkbegeleiding

Het Rijk financiert scholen vanuit de lumpsumregeling. Met dat geld worden onder meer het personeel en schoolmaterialen bekostigd. Voor extra activiteiten die buiten het verplichte lesprogramma vallen, wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Hier worden uitstapjes van betaald, zoals schoolkampen of een bezoek aan een museum, maar ook huiswerkbegeleiding en tweetalig onderwijs.

Op basisscholen ligt het gemiddelde bedrag dat scholen van ouders vragen rond de 50 euro, op middelbare scholen rond de 200 euro. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eerder al dat de vrijwillige bijdragen op middelbare scholen kunnen variëren van enkele tientjes tot 600 euro per jaar.

Vanzelfsprekend verschilt hiermee ook het activiteitenaanbod. Waar leerlingen op de ene school genoegen moeten nemen met een bezoek aan de plaatselijke speeltuin, worden op andere scholen luxe reizen naar het buitenland georganiseerd.

Uitgesloten van schoolreisje

De ouderbijdrage is van meet af aan vrijwillig geweest. Toch komt het geregeld voor dat ouders van de school aanmaningen ontvangen als ze niet hebben betaald. Ook zijn er gevallen bekend van kinderen die werden uitgesloten van uitstapjes buiten de deur. Voor hen werd een vervangende activiteit op school georganiseerd.

Een nieuwe wet, die vorig jaar augustus is ingegaan, moet dergelijke praktijken zien te voorkomen. Scholen zijn sindsdien verplicht om alle kinderen deel te laten nemen aan activiteiten, dus ook de kinderen van ouders die niet hebben betaald. Daarnaast moeten scholen in hun communicatie met ouders duidelijk aangeven dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

Maar de wet, die tot doel heeft om de kansengelijkheid tussen kinderen te bevorderen, heeft als onbedoeld neveneffect dat steeds minder ouders bereid zijn te betalen, blijkt uit reacties die de Volkskrant ontving van vijf stichtingen, die in totaal bijna tweehonderd scholen vertegenwoordigen.

Kinderen van basisschool De Kubus gaan op schoolreisje. Hun ouders zwaaien de bus uit. Beeld Marcel van den Bergh

‘Als we voorheen met honderd kinderen op stap gingen, dan betaalden er een paar niet’, zegt Rob van Oevelen, rector van het Christelijk College De Populier in Den Haag. ‘Nu is dit 30 tot 40 procent. Of ze dat niet willen, of niet kunnen, daar laat ik me niet over uit.’

De gaten worden gedicht met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om de in de coronaperiode opgelopen leerachterstanden in te halen. Maar als dit tijdelijke budget op is, vreest Van Oevelen voor een verschraling van het onderwijsaanbod. ‘Alles wat een beetje extra is, zoals een bètakamp, verdwijnt dan.’

Ook bestaat het risico dat de kansenongelijkheid juist verder toeneemt, omdat scholen met een welgestelde ouderpopulatie het wél voor elkaar krijgen om extra inkomsten binnen te harken, terwijl dit voor scholen met ouders uit armere milieus onbegonnen werk is. ‘Hierdoor kan het dus zijn dat je straks alleen nog in het Gooi naar een tweetalig technasium kan, maar in Den Haag of Rotterdam niet’, aldus Van Oevelen.

Maximeren of afschaffen

De vrijwillige ouderbijdrage ‘knelt’, constateert ook de PO-raad, de belangenbehartiger van het basisonderwijs. Activiteiten komen hierdoor onder druk te staan. Uit een peiling onder 172 schoolbesturen, die dinsdag wordt gepubliceerd, blijkt dat 55,23 procent voorstander is van het maximeren van de ouderbijdrage, met verschillende maximumbedragen voor het basis- en voortgezet onderwijs. De gemeente Amsterdam ging anderhalf jaar geleden al over tot deze maatregel: basisscholen die een vrijwillige bijdrage vragen die hoger is dan 225 euro, krijgen geen subsidie meer uitgekeerd.

Een andere maatregel die in de peiling als ‘meest kansrijk’ naar voren komt, is het volledig afschaffen van de ouderbijdrage. Van de deelnemende schoolbesturen ziet 40,7 procent hier heil in.

Die laatste optie is de enige juiste, vindt Edith van Montfort, bestuurder bij Saam. De stichting met 26 scholen in Oss, Veghel en omgeving, schafte in schooljaar 2020-2021 als eerste schoolbestuur van Nederland de ouderbijdrage af. ‘Dat kan ook makkelijk, want de ouderbijdrage maakt minder dan 1 procent van het totaalbudget uit. Het is dus peanuts.’

Benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is, lost volgens Van Montfort het probleem niet op. ‘Dan krijg je schijnsolidariteit of ouders die in appgroepen iemand met naam en toenaam gaan aanspreken, omdat diegene nog niet heeft betaald. Je moet als school het lef hebben ermee te stoppen.’

Studiereizen naar China

Dat dit noopt tot het maken van gerichte keuzes – wat is binnen het schoolbudget wel en niet mogelijk? – is een ‘logisch gevolg’, stelt Kamerlid Peter Kwint (SP), die de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage samen met Lisa Westerveld (GroenLinks) initieerde. ‘Als ouders niet meer willen betalen voor een activiteit, dan kun je je als school afvragen wat de meerwaarde ervan is.’

Sommige scholen slaan volgens Kwint door in het organiseren van dure activiteiten, zoals studiereizen naar China. ‘Dat wordt ook negen van de tien keer ingezet als lokkertje in schoolgidsen, om hoogopgeleide ouders met een goed inkomen aan te trekken. Daar is onderwijs niet voor bedoeld.’

Het ministerie van Onderwijs is een onderzoek gestart naar de hoogte van ouderbijdragen en de mogelijke scenario’s om hier een limiet aan te stellen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘Binnenkort lichten we de Tweede Kamer hierover in.’