Steeds meer regio’s zien snelle toename besmettingen

Afgelopen donderdag bezocht Koning Willem-Alexander een coronateststraat in Leiderdorp, op het parkeerterrein van het Alrijne Ziekenhuis. Beeld ANP

Nog steeds zijn de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de Randstad, maar ook in andere regio’s neemt het aantal meldingen toe. De afgelopen dag was in 8 van de 25 veiligheidsregio’s het aantal gemelde besmettingen meer dan 7 per 100 duizend inwoners. Boven deze waarde is volgens het ministerie van VWS de virusuitbraak mogelijk niet meer in de hand te houden. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Kennermerland en Hollands-Midden is het aantal meldingen al een week of langer hoger dan de zogeheten ‘signaalwaarde’. De snellere toename van het aantal besmettingen lijkt zich als een olievlek over het land te verspreiden. In steeds meer gebieden stijgt het aantal dagelijkse meldingen.

Hoewel er nog steeds veel minder coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dan in maart en april, toen er soms zo’n vierduizend patiënten tegelijk in het ziekenhuis lagen, is ook hier een stijgende lijn te zien. Deze week melden de GGD’s 72 nieuwe opnamen, 30 meer dan vorige week. De meldingen over ziekenhuisopnamen door de GGD’s zijn vaak vertraagd.

Hoewel er maandag 8 opnamen zijn gerapporteerd, is het aantal patiënten in het ziekenhuis vanwege corona vandaag met 25 toegenomen. Er liggen nu 209 personen vanwege het virus in het ziekenhuis, waarvan 43 op de intensive care. Gisteren waren dit er 184, toen al het hoogste aantal sinds 1 juli. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De stijging van het aantal opgenomen covid-patiënten zet door. De aantallen zijn op dit moment echter nog niet van dien aard dat dit noopt tot spreiding buiten de regio’s.’

Vooral veel twintigers en dertigers testen positief, hoewel het aantal besmettingen ook in andere leeftijdsgroepen oploopt. Bij deze leeftijdsgroep komen minder vaak complicaties voor dan bij ouderen. De sterfte is voorlopig nog stabiel laag. Er zijn 2 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, waarmee het officiële sterftecijfer op 6.256 komt. Het RIVM telt in deze cijfers alleen de overledenen mee waar het coronavirus door middel van een test is vastgesteld.