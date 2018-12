Steeds meer migranten proberen Groot-Brittannië via Kanaal te bereiken

Een kustwachtboot in Dover, Engeland. Beeld Getty Images

Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid overweegt extra schepen in te zetten om mensen van de bootjes te plukken, maar een voormalig hoofd van de immigratiedienst heeft gewaarschuwd dat de kustwacht geen ‘taxidienst voor mensensmokkelaars’ moet worden.

In totaal hebben bijna driehonderd mensen de overtocht sinds begin november gemaakt en de route wordt steeds populairder. Het Verenigd Koninkrijk oefent een grote aantrekkingskracht uit op migranten, die er weinig voor voelen om asiel aan te vragen in landen als Griekenland, Italië en Frankrijk die ze op hun tocht naar een beter leven zijn gepasseerd. Er leeft vrees dat Brexit het vluchten naar het eiland moeilijker zal maken, al zal in het in de praktijk weinig verschil maken voor illegale immigranten.

Na het sluiten van de Jungle in Calais en de extra veiligheidsmaatregelen bij de Kanaaltunnel is de tocht over zee de beste mogelijkheid. Het gaat met name om Afghanen, Iraniërs, Irakezen, Pakistanen en Syriërs. Mensensmokkelaars regelen een dure overtocht met rubberbootjes en vissersboten. De Britse kustwacht is onderbezet en weet zich nauwelijks raad met deze nieuwe mensensmokkelroute. Eenmaal aan land gaan ze een lange asielprocedure in, die in de meeste gevallen zal aflopen met deportatie.

Door het drukke scheepsverkeer en de sterke stromingen is Het Kanaal een gevaarlijke zeeweg. Minister Javid heeft gesproken over een ‘groot probleem’ en overweegt een schip in te zetten dat momenteel helpt bij de migrantencrisis in de Middellandse Zee. Tegenover The Daily Telegraph liet topambtenaar David Wood weten dat dit een zegen is voor mensensmokkelaars die hun passagiers dan halverwege Het Kanaal afzetten op reddingsboten. Wood: ‘Het enige antwoord is ze meteen naar Frankrijk terug te sturen.’