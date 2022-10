Steeds meer middeninkomens in de knel; in Zaandam houdt de brugfunctionaris op school een oogje in het zeil

Isil Gökce, brugfunctionaris van basisschool de Kleurenpracht in Zaandam, kent ieder kind op school bij naam. Beeld Elisa Maenhout

Haar twaalfjarige zoontje, die ze net bij school afzette, vroeg haar vorige week plotseling iets waar tot dan toe thuis alleen fluisterend over was gesproken: ‘Waarom hebben we zoveel schulden, mam?’ De moeder van drie kinderen, die samen met haar man een winkel runt en niet met haar naam in de krant wil (‘Ik wil niet dat al die mensen denken dat ik het moeilijk heb.’) staat samen met een groepje andere moeders nog wat na te praten op het schoolplein van basisschool de Kleurenpracht in de Zaanse wijk Peldersveld.

Haar eerder goedlopende winkel kwam na corona niet meer op gang. Ze loopt inmiddels drie maanden achter met haar zorgverzekeringskosten en vult de gaten op met geleend geld van haar broer en zus. Het verkopen van haar woning is geen optie, omdat de huurprijzen haar hypotheek overtreffen. Vroeger gingen ze als gezin nog wel eens uit eten, maar inmiddels zijn de weekenden een oase van leegte ‘want we kunnen ons niet extra’s meer permitteren’.

Deze moeder behoort tot een groep waar Stichting Leergeld, die zich voor kinderen in armoede inzet, eerder deze maand al over aan de bel trok: werkende ouders die essentiële kosten niet meer kunnen betalen. Scholen merken dat de nood onder hen toeneemt, zo blijkt ook uit een rondgang van de Volkskrant langs vijf schooldirecteuren en -bestuurders van basisscholen in Leeuwarden, Dordrecht, Arnhem, Den Haag en Zaandam. Ze vallen op vanwege absentie, onverzorgdheid of de lege broodtrommel van hun kinderen, maar durven vaak niet om hulp te vragen.

‘Het zijn middeninkomens die nu financieel in de knel komen, die niet gewend zijn om financiële stress te hebben’, zegt Marion Weijers, publieksadviseur bij budgetvoorlichter Nibud. ‘Hun kosten stijgen, terwijl hun loon gelijk blijft. En omdat het nieuw voor ze is, proberen ze het eerst zelf op te lossen voordat ze hulp zoeken.’

Maar hoe triest ook, onder scholen zorgt deze ontwikkeling voor nieuwe dilemma’s. Want hoe ga je om met een groeiende groep ouders die hulp nodig heeft om hun kinderen mee te laten doen op school? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een school daarin? Hoe organiseer je die hulp met een schreeuwend lerarentekort, op een manier die niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit?

Middagpauzes

Op de school in Zaandam biedt de aanwezigheid van Isil Gökce een uitkomst. Gökce is brugfunctionaris op de Zaanse basisschool, een functie die daar drie jaar geleden in het leven is geroepen om ouders te helpen bij allerlei hulpvragen, zodat het kind kan blijven functioneren op school. Het is haar taak om voorbij de schaamte, achter de voordeur van de ouders te komen. De leraar focust zich ondertussen op het kind. De gemeente Zaanstad en het schoolbestuur betalen ieder de helft van haar aanstelling uit budgetten die bedoeld zijn om onderwijsachterstanden tegen te gaan.

‘Het is een hele goede investering’, vindt directeur Petra Glandorff. De leraren hoeven nu niet meer in hun middagpauzes zelf achter signalen aan, maar kunnen Gökce – opgeleid als sociaal juridisch dienstverlener – daarvoor inschakelen. ‘Hulp voor een gezin komt zo veel sneller op gang.’

Hoe dat in de praktijk werkt, blijkt als in de ochtend een van de kleuterjuffen bij Gökce aan de bel trekt. Een kleuter is vanochtend niet naar school gekomen. Pas nadat de conciërge naar huis belde, meldde de moeder het zesjarige kind ziek. Omdat het niet de eerste keer is dat het meisje lestijd mist dit jaar – sinds de zomervakantie was ze al negen keer te laat en één keer eerder ziek – rijdt Gökce op haar scooter de wijk in en belt bij de rijtjeswoning van het gezin aan. Ze wordt binnen gevraagd.

Later in de lerarenkamer vertelt Gökce haar collega’s wat ze aantrof. Het ging om een moeder met een onregelmatige baan, zonder netwerk in de buurt, zonder oppas. Iedere ochtend maakt ze vanaf 06.00 uur een restaurant schoon, om zich om 08.00 uur naar huis te haasten om haar twee kinderen te wekken en hen daarna naar twee verschillende scholen te brengen. Door het korte tijdsbestek waarbinnen dat moet, is te laat komen eerder regel dan uitzondering geworden.

‘Immateriële armoede’, noemt Gökce het. Kinderen die aandacht tekortkomen, omdat hun ouders zich een slag in de rondte werken om alles te kunnen betalen. Het is een fenomeen dat ze de laatste tijd vaker ziet in haar rol, bijvoorbeeld bij ouders die in de schoonmaaksector werken. Uit financiële nood brengen gezinnen hun jongere kinderen niet meer naar de peuterspeelzaal, maar naar een oma die geen Nederlands spreekt. ‘En vervolgens komen die kinderen hier straks binnen met een nog grotere taalachterstand.’

Kookplaat

Om contact te maken met de ouders staat Gökce iedere ochtend op het schoolplein, waar de leerlingen aan de hand van hun ouders of broer of zus het schoolplein op wandelen. Nadrukkelijk groetend – ze kent ieder kind bij naam – maakt ze contact met de kinderen, terwijl ze oplet hoe de ouders uit hun ogen kijken: moe, verdrietig of zorgeloos. Een enkele ouder schiet haar aan om, bijna uitsluitend in het Turks, iets te vragen. Anderen vermijden haar blik liever om lastige vragen te ontlopen.

De schaamte om over armoede te praten is groot in de wijk, weet Gökce die er zelf opgroeide. De nood onder ouders strekt zich daarom verder uit dan bij de school bekend is, denkt ze. Tijdens de huisbezoeken die ze aflegt ontvouwt zich regelmatig een werkelijkheid die ze niet voor mogelijk had gehouden, van vieze matrassen op de vloer tot een gezin van vijf kinderen zonder functionerende kookplaat.

In veel gevallen zijn het de kinderen die opvallen en een ingang bieden om hulpbehoevende ouders te bereiken. Onlangs viel Gökce’s oog op een jongen die al dagen in hetzelfde trainingspak op school kwam. Na schooltijd ging ze met de jongen mee naar huis om het met zijn ouders te bespreken. Ze trof daar een enorme puinhoop aan. ‘Het gezin had geen kasten of gordijnen en het lag er bezaaid met troep. De situatie was echt onleefbaar.’

Uiteindelijk kwam Gökce er in het gesprek met de ouders achter dat ze schulden hadden, die zoveel stress opleverden dat de andere ouderlijke taken erbij inschoten. Ze kon ze doorverwijzen naar het wijkteam, die een plan met ze opstelde, en inmiddels gaat het weer beter met het gezin. Dat de werkende ouders in eerste plaats in deze situatie terechtkwamen, wijt Gökce vooral aan onmacht: ‘Niemand kiest ervoor om zijn kinderen in nood te laten opgroeien.’

Kort lijntje

De groep ouders die nu bij de scholen in beeld komt, is waarschijnlijk een groep die gemeenten nog helemaal niet op de radar hebben, denkt Nibud-adviseur Weijers. ‘Deze mensen gaan vaak alleen naar de gemeente voor het aanvragen van hun paspoort. Niet voor hulp bij financiële problemen.’ Ze juicht het daarom toe als scholen, zoals de school in Zaandam doet, een signalerende functie proberen te vervullen. Tegelijkertijd is dat een extra belasting voor de scholen. ‘Dus een kort lijntje met de gemeente is daarvoor wel essentieel.’

Schooldirecteur Petra Glandorff merkt dat Gökce’s aanwezigheid ook de docenten helpt om hun werk beter te doen. ‘Vaak kunnen ze door wat Gökce tegenkomt, beter plaatsen wat er met een kind aan de hand is. Bijvoorbeeld waarom een kind zo vaak zijn gymspullen vergeet.’ En hoewel het niet de primaire taak van een school is om breed naar een gezin te kijken, ontkom je er bijna niet aan, denkt ze. ‘Als hier een kind zonder ontbijt in de klas zit, dan kan het zich niet concentreren en functioneert het niet goed. Dus uiteindelijk moet de school er altijd wat mee.’

Gökce zit aan het eind van de middag in haar kantoor. Ze rekent voor voor hoeveel kinderen ze een laptop en een fiets gaat aanvragen bij het Jeugdeducatiefonds dit jaar: ‘twaalf van de tweeëntwintig kinderen uit groep acht komen ervoor in aanmerking’. De zoon van de moeder met de noodlijdende winkel is een van hen.