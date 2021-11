Steeds meer landen stellen boosterprik beschikbaar, voor risicogroepen (Nederland) of iedereen (Duitsland)

Een 85-jarige man krijgt in Frankfurt am Main een boostervaccin. Duitsland is in september begonnen met het toedienen van een derde vaccin bij de alleroudsten en medewerkers van verpleeghuizen. Het land gaat de extra prik nu beschikbaar stellen aan alle Duitsers. Beeld DPA

Volksgezondheidsminister Jens Spahn heeft na overleg met artsenorganisaties besloten tot een boostervaccin voor iedereen, zo melden Duitse media. Eerst komt de derde prik beschikbaar voor ouderen, zorgpersoneel en mensen met een zwak afweersysteem. Wanneer de overige Duitsers aan de beurt zijn, is nog niet bekend.

Duitsland is in september al begonnen met het inspuiten van een boostervaccin bij de alleroudsten en medewerkers van verpleeghuizen. Spahn zou volgens Duitse media flinke discussie hebben gehad met de artsen over wie de boostervaccins gaan krijgen en in welke volgorde. Eerst lag het voorstel op tafel om alleen 70-plussers nog een keer te vaccineren. Nu in Duitsland de besmettingen en ziekenhuisopnames snel oplopen, is besloten tot een grootschalige inzet van het boostervaccin.

Nederland loopt achter

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad dinsdag een derde prik voor alle 60-plussers, wat Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge direct overnam. Het gaat in totaal om zo’n 4,5 miljoen mensen, Nederland heeft nog bijna 10 miljoen vaccins van Pfizer en Moderna op voorraad. De eerste groep, 80-plussers zijn vanaf december aan de beurt, daarna komen andere 60-plussers.

Daarmee loopt Nederland achter op de Oosterburen, die al 2,3 miljoen extra prikken hebben gezet. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toonde zich deze zomer fel tegenstander van een boostervaccin, omdat veel landen hun bevolking nog nauwelijks hebben kunnen vaccineren.

Een groot deel van de westerse landen negeren de oproep van de WHO en rollen een boostercampagne uit. Israël, het land dat als eerste aankondigde boostershots te gaan prikken, loopt voorop. Van de Israëlische bevolking heeft volgens Our World in Data al 45 procent een derde prik gehad. In de Zuid-Amerikaanse landen Uruguay en Chili is dat respectievelijk 36 en 31 procent.

Ook in Europa zijn er veel landen die voorlopen op Nederland. In het Verenigd Koninkrijk en Hongarije kreeg 13 procent een derde prik. Frankrijk, België, Oostenrijk en Italië zitten tussen de 3 en 5 procent.

Uitbreiding

Het boostervaccin leek in eerste instantie alleen een bijsturing te worden in westers coronabeleid om de kwetsbaarsten te beschermen indien de bescherming van hun vaccinatie afneemt. Stap voor stap breiden landen de groepen die voor een boostervaccin in aanmerking komen uit.

In Frankrijk konden in eerste instantie alleen de ouderen en mensen met een zwak afweersysteem een boosterprik halen. Sinds begin oktober zijn daar zorgmedewerkers die met kwetsbare mensen werken aan toegevoegd. In het Verenigd Koninkrijk wordt iedereen boven de 50 jaar uitgenodigd voor een boosterprik. Ook Britse zorgmedewerkers en medische-risicogroepen is een boostervaccin aangeboden.

In de Verenigde Staten kunnen 65-plussers, zorgmedewerkers en medische risicogroepen zes maanden na hun tweede prik een boostervaccin krijgen. Iedere volwassen Amerikaan met een Janssen-vaccin kan zelfs na twee maanden al een boostervaccin halen, in dat geval hun tweede prik. Amerikaanse media meldden deze zomer dat president Biden op termijn iedereen een boostervaccin wil aanbieden, maar een concrete campagne daarvoor lijkt er nog niet te zijn.

Hugo de Jonge

Italië geeft al boosterprikken aan zorgmedewerkers, 60-plussers en mensen met een zwak afweersysteem. De Italiaanse Zorgminister Pierpaolo Sileri zei vorige week dat hij verwacht dat vanaf januari de rest van de Italiaanse bevolking aan de beurt komt.

Ook Hugo de Jonge wil, tegen het advies van de Gezondheidsraad in, andere westerse landen volgen in het aanbieden van een boostervaccin aan alle inwoners. Vorige week keerde de Belgische Hoge Gezondheidsraad zich tegen de wens van de Vlaamse regering om iedereen boven de 12 jaar een boostervaccin te geven. Volgens de Belgische Gezondheidsraad ontbreekt bewijs voor de effectiviteit daarvan.